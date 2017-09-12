Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 14:07

    Орудовавшие в «Зарядье» вандалы не попали на камеры наблюдения

    1 комментарий

    Орудовавшие в «Зарядье» вандалы не попали на камеры наблюдения

    Орудовавшие в «Зарядье» вандалы не попали на камеры наблюдения

    Камеры наблюдения не зафиксировали действий вандалов, разбивших купол и окно медиацентра московского парка «Зарядье».

    Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

    Пресс-служба парка «Зарядье»: «К сожалению, камеры наблюдения не зафиксировали моменты нарушений: повреждения ландшафта и элементов объектов».

    смотретьСобянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье»
    Собянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье»
    Ранее сообщалось, что в открывшемся в прошедшие выходные столичном парке «Зарядье» вандалы повредили стеклянный купол, окно медиацентра и часть зеленых насаждений. Как сообщила директор по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галина Гордюшина, повреждения выглядят так, как будто стекла разбили специально. Также вандалы повредили кору нескольких деревьев и вытоптали газоны в северной части «Зарядья», из-за этого пострадали 30% высаженных растений.

    Парк «Зарядье» стал главным подарком Москве, отметившей на выходных 870-летие. Первыми его посетили столичные школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. В церемонии открытия парка принял участие Владимир Путин. С понедельника парк открыт для всех желающих.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru