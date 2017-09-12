Орудовавшие в «Зарядье» вандалы не попали на камеры наблюдения

Камеры наблюдения не зафиксировали действий вандалов, разбивших купол и окно медиацентра московского парка «Зарядье».
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Пресс-служба парка «Зарядье»: «К сожалению, камеры наблюдения не зафиксировали моменты нарушений: повреждения ландшафта и элементов объектов».
Ранее сообщалось, что в открывшемся в прошедшие выходные столичном парке «Зарядье» вандалы повредили стеклянный купол, окно медиацентра и часть зеленых насаждений. Как сообщила директор по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галина Гордюшина, повреждения выглядят так, как будто стекла разбили специально. Также вандалы повредили кору нескольких деревьев и вытоптали газоны в северной части «Зарядья», из-за этого пострадали 30% высаженных растений.
Парк «Зарядье» стал главным подарком Москве, отметившей на выходных 870-летие. Первыми его посетили столичные школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. В церемонии открытия парка принял участие Владимир Путин. С понедельника парк открыт для всех желающих.
Пресс-служба парка «Зарядье»: «К сожалению, камеры наблюдения не зафиксировали моменты нарушений: повреждения ландшафта и элементов объектов».
Ранее сообщалось, что в открывшемся в прошедшие выходные столичном парке «Зарядье» вандалы повредили стеклянный купол, окно медиацентра и часть зеленых насаждений. Как сообщила директор по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галина Гордюшина, повреждения выглядят так, как будто стекла разбили специально. Также вандалы повредили кору нескольких деревьев и вытоптали газоны в северной части «Зарядья», из-за этого пострадали 30% высаженных растений.
Парк «Зарядье» стал главным подарком Москве, отметившей на выходных 870-летие. Первыми его посетили столичные школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. В церемонии открытия парка принял участие Владимир Путин. С понедельника парк открыт для всех желающих.
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