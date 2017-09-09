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  • 09.09, 19:27
    Собянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье». Москва, парки и скверы, Путин, Собянин, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСобянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье»

    Собянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье»

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    Собянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье»

    Собянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье»

    Собянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье»

      Мэр Москвы Сергей Собянин провел экскурсию для президента Владимира Путина по новому парку «Зарядье», построенному в самом центре столицы. При этом градоначальник отметил уникальность реализованного проекта.

      Сергей Собянин: «Он уникален тем, что это не просто парк, а образовательное и культурное пространство. Здесь два крупных образовательных центра, медиацентр, ледяная пещера, „Заповедное посольство“ — тоже образовательный центр, филармония, в которой 1600 мест».

      Парк «Зарядье» стал главным подарком Москве, отмечающей сегодня 870-летие. Владимир Путин во время посещения парка рассмотрел свой дом с высоты птичьего полета на экране кинотеатра, побывал на «Парящем мосту» и пообщался с волонтерами и детьми.

      До этого глава государства выступил на Красной площади. Он поздравил москвичей с праздником и напомнил об объединяющей роли Москвы.

      Подробности — в репортаже.
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