Собянин рассказал Путину об уникальности парка «Зарядье»

Мэр Москвы Сергей Собянин провел экскурсию для президента Владимира Путина по новому парку «Зарядье», построенному в самом центре столицы. При этом градоначальник отметил уникальность реализованного проекта.
Сергей Собянин: «Он уникален тем, что это не просто парк, а образовательное и культурное пространство. Здесь два крупных образовательных центра, медиацентр, ледяная пещера, „Заповедное посольство“ — тоже образовательный центр, филармония, в которой 1600 мест».
Парк «Зарядье» стал главным подарком Москве, отмечающей сегодня 870-летие. Владимир Путин во время посещения парка рассмотрел свой дом с высоты птичьего полета на экране кинотеатра, побывал на «Парящем мосту» и пообщался с волонтерами и детьми.
До этого глава государства выступил на Красной площади. Он поздравил москвичей с праздником и напомнил об объединяющей роли Москвы.
Подробности — в репортаже.
Парк «Зарядье» стал главным подарком Москве, отмечающей сегодня 870-летие. Владимир Путин во время посещения парка рассмотрел свой дом с высоты птичьего полета на экране кинотеатра, побывал на «Парящем мосту» и пообщался с волонтерами и детьми.
До этого глава государства выступил на Красной площади. Он поздравил москвичей с праздником и напомнил об объединяющей роли Москвы.
Подробности — в репортаже.
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