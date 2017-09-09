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  • 09.09, 13:23

    Путин в день 870-летия Москвы напомнил об объединяющей роли столицы

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путин в день <nobr>870-летия</nobr> Москвы напомнил об объединяющей роли столицы

    Путин в день 870-летия Москвы напомнил об объединяющей роли столицы

    Путин в день <nobr>870-летия</nobr> Москвы напомнил об объединяющей роли столицы
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президент России выступил на торжественном открытии празднования Дня города. Москва сегодня отмечает свое 870-летие.

    Владимир Путин, выступая на открытии празднования Дня города, высказал мнение, что масштабная реконструкция столицы — это «непростое, хлопотное дело». Он поблагодарил московские власти за то, что они работают, советуясь с горожанами, передает «Интерфакс».

    Владимир Путин: «Сейчас здесь идет масштабная реконструкция. Она предпринята в соответствии со статусом одного из крупнейших мегаполисов мира и, конечно, прежде всего, ради повышения комфорта и качества жизни москвичей».

    Глава государства подчеркнул, что реконструкция — всегда непростое дело. Он сравнил ее с ремонтом в квартире, который «рано или поздно нужно начинать».

    Владимир Путин: «Хорошо, что московская власть так активно, решительно взялась за дело, советуясь с жителями столицы».

    Президент подчеркнул, что инфраструктурные и социальные проекты при обновлении Москвы имеют огромное значение для всей страны.

    Владимир Путин: «Столица умеет достигать самых амбициозных целей, и москвичи сегодня, как и всегда, на высоте».

    Путин отметил объединяющую роль Москвы, которая, по его мнению, всегда была центром притяжения талантов.

    Владимир Путин: «Созидательную, объединяющую роль Москвы подтверждает история. На протяжении многих и многих веков Москва по праву заслужила уважение и почитание граждан России. Меняются эпохи и поколения, но теплое, сердечное, даже трепетное отношение к Москве — величина постоянная».

    Президент добавил, что сегодня Москва — один из самых современных мегаполисов мира, который открыт для реализации новых идей, инвестиций, бизнес-проектов, передовых научных разработок и инициатив в сфере культуры.

    смотретьЖители и гости Москвы собираются на празднование Дня города
    Жители и гости Москвы собираются на празднование Дня города
    Владимир Путин: «Москва — это центр притяжения для талантливых, трудолюбивых, образованных людей, которым по плечу быстрый, напряженный ритм столицы, для тех, кто устремился вперед, к успеху, к результату, к профессиональному росту».

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    В городе открыто около 300 площадок, на которых проводятся различные культурные, развлекательные и образовательные мероприятия, приуроченные ко Дню города. Празднование завершится салютом в 21:00 с 13 площадок.
    Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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