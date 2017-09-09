Жители и гости Москвы собираются на празднование Дня города

В Москве днем стартуют праздничные мероприятия, посвященные
870-летию столицы. Знаковыми станут открытие парка «Зарядье» на месте бывшей гостиницы «Россия» и обновленной к чемпионату мира по футболу Большой спортивной арены в «Лужниках». Как ожидается, оба мероприятия посетит Владимир Путин.
В центре Москвы на праздник начали собираться люди. Торжественное открытие состоится на Красной площади, где пройдет большой концерт. Церемония открытия будет транслироваться на экранах на всех городских площадках для празднования, которых в этом году подготовлено более 300. Организаторы запланировали около 400 самых различных мероприятий на любой вкус. На одних площадках можно будет спеть в народном караоке, а на других посостязаться в научном баттле или поучиться бальным танцам.
Например, на Арбате стартует фестиваль музеев. В частности, там пройдет поэтическое сражение. На этой площадке все мероприятия посвящены культуре и искусству. В рамках 12-часового марафона в саду Эрмитаж столичные театры покажут свои лучшие постановки. А 70 музеев и галерей в столице в День города работают бесплатно, кроме того, проведут 200 бесплатных экскурсий. Самая главная экскурсия, пожалуй, состоится в парке «Зарядье», который открывается днем.
Все площадки уже готовы к открытию, где-то уже начинаются репетиции. Главной точкой празднования станет Тверская улица, которая перекрыта еще с пятницы. На ней будет действовать шесть различных зон празднования. Там можно будет посмотреть на беспилотный автобус и полноразмерный жидкостный ракетный двигатель, благодаря которому были запущены космические аппараты «Луна», «Венера» и «Марс». Также интересные мероприятия запланированы на Цветном бульваре, в парке Горького, на ВДНХ и Поклонной горе.
Москва давно не отмечала свой день рождения с таким размахом. Все-таки в этом году столица празднует юбилей — 870 лет. Финалом празднования Дня города станет грандиозный салют, который начнется в 21:00 одновременно на 13 площадках.
Например, на Арбате стартует фестиваль музеев. В частности, там пройдет поэтическое сражение. На этой площадке все мероприятия посвящены культуре и искусству. В рамках 12-часового марафона в саду Эрмитаж столичные театры покажут свои лучшие постановки. А 70 музеев и галерей в столице в День города работают бесплатно, кроме того, проведут 200 бесплатных экскурсий. Самая главная экскурсия, пожалуй, состоится в парке «Зарядье», который открывается днем.
Все площадки уже готовы к открытию, где-то уже начинаются репетиции. Главной точкой празднования станет Тверская улица, которая перекрыта еще с пятницы. На ней будет действовать шесть различных зон празднования. Там можно будет посмотреть на беспилотный автобус и полноразмерный жидкостный ракетный двигатель, благодаря которому были запущены космические аппараты «Луна», «Венера» и «Марс». Также интересные мероприятия запланированы на Цветном бульваре, в парке Горького, на ВДНХ и Поклонной горе.
Москва давно не отмечала свой день рождения с таким размахом. Все-таки в этом году столица празднует юбилей — 870 лет. Финалом празднования Дня города станет грандиозный салют, который начнется в 21:00 одновременно на 13 площадках.
Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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