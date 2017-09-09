Уникальный парк «Зарядье» открывается после четырех лет строительства

Чем заняться в День города в Москве НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Новая зона отдыха представляет собой зеленое пространство, которое плавно перетекает в городскую среду. Территорию парка разделили на четыре природные зоны. Причем, у каждой из них свой микроклимат. Необычный объект расположился напротив Кремля, там, где раньше была гостиница «Россия». Это место имеет очень богатую историю.Директор Музея Москвы Алина Сапрыкина показывает то немногое, что осталось от более чем 800-летней истории Зарядья. Среди старых подошв и черепков — остатки былой роскоши., директор Музея Москвы: «Это стеклянные браслеты, очень тонкой работы. Они были очень дорогие в XII веке, это домонгольский период».Кстати, почему Зарядье? Потому что за рядами торговыми, они находились когда-то на восточной стороне Васильевского спуска. В Средневековье был Посад — место, где жили обычные люди, знать квартировалась в Кремле. Но с XVI века и тут простолюдинов вытесняет аристократия, ведь неслучайно и палаты будущей правящей династии, бояр Романовых, и древнейшее в Москве посольство — Английский двор — находятся в этом районе.В XIX веке образовалось еврейское гетто. Зарядье было единственным местом в Москве, где можно было селиться сынам Израилевым.Подробнее — в материале