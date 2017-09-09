Владимир Путин увидел свой дом на экране кинотеатра в парке «Зарядье»

Президент РФ Владимир Путин рассмотрел свой дом с высоты птичьего полета во время посещения нового парка «Зарядье» в центре Москвы. Также глава государства побывал на «Парящем мосту» и пообщался с волонтерами и детьми.
Президент прибыл в парк за рулем гольф-кара, на котором он подвез и мэра Москвы Сергея Собянина. Столичный градоначальник рассказал Путину, что стройка парка шла два года.
Путин осмотрел археологические находки, а затем направился в кинотеатр, расположенный в парке. Президенту показали Москву с высоты птичьего полета. Путин заявил, что был впечатлен таким показом. Он отметил, что даже «смог посмотреть свой дом сверху».
После этого глава государства в сопровождении мэра столицы направился к Большому амфитеатру, где пообщался с музыкантом Игорем Бутманом. Следующей точкой президентского маршрута стал «Парящий мост» — одна из ключевых точек притяжения парка, передает ТАСС.
Внизу на набережной люди, увидев главу государства, желали ему удачи и поздравляли с Днем города. Путин в ответ также поздравил людей с праздником. Кроме того, президент пообщался с детьми, которые обедали в кафе.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил на торжественном открытии празднования Дня города. Он поблагодарил столичные власти за проведение масштабной реконструкции и напомнил об объединяющей роли Москвы.
Путин осмотрел археологические находки, а затем направился в кинотеатр, расположенный в парке. Президенту показали Москву с высоты птичьего полета. Путин заявил, что был впечатлен таким показом. Он отметил, что даже «смог посмотреть свой дом сверху».
После этого глава государства в сопровождении мэра столицы направился к Большому амфитеатру, где пообщался с музыкантом Игорем Бутманом. Следующей точкой президентского маршрута стал «Парящий мост» — одна из ключевых точек притяжения парка, передает ТАСС.
Внизу на набережной люди, увидев главу государства, желали ему удачи и поздравляли с Днем города. Путин в ответ также поздравил людей с праздником. Кроме того, президент пообщался с детьми, которые обедали в кафе.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил на торжественном открытии празднования Дня города. Он поблагодарил столичные власти за проведение масштабной реконструкции и напомнил об объединяющей роли Москвы.
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