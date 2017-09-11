Вандалы разбили стеклянный купол в новом парке «Зарядье» в Москве

В открывшемся в прошедшие выходные столичном парке «Зарядье» вандалы повредили стеклянный купол и часть зеленых насаждений.
В только что открывшемся столичном парке «Зарядье» вандалы разбили стеклянный купол, окно медиацентра, а также повредили зеленые насаждения. Как сообщила директор по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галина Гордюшина, повреждения выглядят так, как будто стекла разбили специально.
Галина Гордюшина, директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект»: «Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона „Медиацентр“. Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом».
Как уточняет пресс-служба мэра Москвы, опасаться осколков посетителям парка не стоит благодаря особой конструкции окон. Сообщается также, что из-за особой формы и конструкции разбитых элементов замена обойдется дорого и потребует некоторого времени.
Галина Гордюшина: «Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его».
Парк «Зарядье» стал главным подарком Москве, отметившей на выходных 870-летие. Первыми его посетили столичные школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. В церемонии открытия парка принял участие Владимир Путин. С понедельника парк открыт для всех желающих.
Галина Гордюшина, директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект»: «Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона „Медиацентр“. Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом».
Как уточняет пресс-служба мэра Москвы, опасаться осколков посетителям парка не стоит благодаря особой конструкции окон. Сообщается также, что из-за особой формы и конструкции разбитых элементов замена обойдется дорого и потребует некоторого времени.
Галина Гордюшина: «Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его».
Парк «Зарядье» стал главным подарком Москве, отметившей на выходных 870-летие. Первыми его посетили столичные школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. В церемонии открытия парка принял участие Владимир Путин. С понедельника парк открыт для всех желающих.
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