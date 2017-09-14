Вице-президент «Лаборатории Касперского» назвал компанию жертвой конфликтов внутри США

Госучреждениям США запретили использовать антивирусные программы «Лаборатории Касперского». Американские власти опасаются, что бизнесмен может идти на поводу у российских спецслужб.
В Министерстве внутренней безопасности США обеспокоены связями сотрудников компании с российской разведкой, а потому рекомендуют госструктурам не использовать ПО «Касперского». В министерстве считают, что российские спецслужбы могут запрашивать у «Лаборатории» помощь в перехвате сообщений, которые проходят через сеть.
Основатель компании Евгений Касперский действительно закончил Высшую школу КГБ по специальности «инженер-математик». И для американцев аргумент может казаться железобетонным.
В самой компании заявили, что связываться со спецслужбами просто глупо, ведь это означало бы конец бизнеса.
Антон Шингарёв, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами: «Мы работаем 20 лет. Все эти 20 лет мы находимся не просто под микроскопом — под телескопом. Каждый наш шаг анализируется: что мы собираем, куда передаем. И если бы мы что-то плохое делали, это давно было бы ясно. Это геополитическая история. Мы, к сожалению, как частная компания втянуты в геополитические разборки. Ситуация непростая в мире: конфликт между США и Россией, конфликты внутри США. У меня ощущение, что мы стали невольной жертвой этих конфликтов».
Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что продолжат работу с Министерством внутренней безопасности США, и выразили уверенность в том, что расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений в связях с российской разведкой.
США для «Касперского» — важный рынок, который приносит четверть выручки. При этом потери госсектора США не так уж страшны, но массовая истерия вызывает потери уже в частном секторе. На прошлой неделе с компанией перестала сотрудничать крупная сеть магазинов бытовой электроники Best Buy.
Основатель компании Евгений Касперский действительно закончил Высшую школу КГБ по специальности «инженер-математик». И для американцев аргумент может казаться железобетонным.
В самой компании заявили, что связываться со спецслужбами просто глупо, ведь это означало бы конец бизнеса.
Антон Шингарёв, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами: «Мы работаем 20 лет. Все эти 20 лет мы находимся не просто под микроскопом — под телескопом. Каждый наш шаг анализируется: что мы собираем, куда передаем. И если бы мы что-то плохое делали, это давно было бы ясно. Это геополитическая история. Мы, к сожалению, как частная компания втянуты в геополитические разборки. Ситуация непростая в мире: конфликт между США и Россией, конфликты внутри США. У меня ощущение, что мы стали невольной жертвой этих конфликтов».
Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что продолжат работу с Министерством внутренней безопасности США, и выразили уверенность в том, что расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений в связях с российской разведкой.
США для «Касперского» — важный рынок, который приносит четверть выручки. При этом потери госсектора США не так уж страшны, но массовая истерия вызывает потери уже в частном секторе. На прошлой неделе с компанией перестала сотрудничать крупная сеть магазинов бытовой электроники Best Buy.
Комментарии