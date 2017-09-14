Жена полицейского
ТВ-Эфир
Жена полицейского
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 00:57

    «Лаборатория Касперского» докажет необоснованность претензий США

    комментировать

    «Лаборатория Касперского» докажет необоснованность претензий США

    «Лаборатория Касперского» докажет необоснованность претензий США

    В Белом доме назвали «неприемлемым риском» установленные на правительственных компьютерах продукты российской «Лаборатории Касперского».

    В «Лаборатории Касперского» заявили, что продолжат работу с Министерством внутренней безопасности США и выразили уверенность в том, что расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений в связях с российской разведкой.

    Заявление пресс-службы компании «Лаборатория Касперского»: «Учитывая, что „Лаборатория Касперского“ не имеет политических связей ни с одним государством мира, мы крайне разочарованы данным решением Министерства внутренней безопасности США. Компания, безусловно, предоставит всю информацию, чтобы подтвердить, что данное решение не имеет оснований».

    А специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс выступая на конференции по кибербезопасности назвал «неприемлемым риском» установку антивирусных программ «Лаборатории Касперского» на компьютеры в правительственных структурах.

    Роб Джойс, специальный помощник президента США по вопросам кибербезопасности: «В Вашингтоне рассматривали идею о том, что часть ПО, установленного в сетях, имеющее доступ к каждому файлу в этих сетях, будет в состоянии, по усмотрению компании, решать, что отправлять в ее хранилище данных в России. Для нас в правительстве это был неприемлемый риск. Белый дом изучил все элементы риска, как последствия для США, так и для их близких партнеров, а также для акционерного капитала наших союзников».

    Напомним, Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в течение трех месяцев прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности.

    смотретьВласти США ограничили использование продукции Kaspersky Lab
    Власти США ограничили использование продукции Kaspersky Lab
    До этого «Лаборатория Касперского» была исключена из списка компаний, предоставляющих услуги в США по государственным контрактам. В Кремле это решение США назвали политизированным. ФБР допросило нескольких сотрудников «Лаборатории Касперского» и обыскало их квартиры в США. Глава компании Евгений Касперский отверг все обвинения, заявив, что компания занимается исключительно кибербезопасностью и не помогает ни одному правительству в мире.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru