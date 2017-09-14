«Лаборатория Касперского» докажет необоснованность претензий США

В Белом доме назвали «неприемлемым риском» установленные на правительственных компьютерах продукты российской «Лаборатории Касперского».
В «Лаборатории Касперского» заявили, что продолжат работу с Министерством внутренней безопасности США и выразили уверенность в том, что расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений в связях с российской разведкой.
Заявление пресс-службы компании «Лаборатория Касперского»: «Учитывая, что „Лаборатория Касперского“ не имеет политических связей ни с одним государством мира, мы крайне разочарованы данным решением Министерства внутренней безопасности США. Компания, безусловно, предоставит всю информацию, чтобы подтвердить, что данное решение не имеет оснований».
А специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс выступая на конференции по кибербезопасности назвал «неприемлемым риском» установку антивирусных программ «Лаборатории Касперского» на компьютеры в правительственных структурах.
Роб Джойс, специальный помощник президента США по вопросам кибербезопасности: «В Вашингтоне рассматривали идею о том, что часть ПО, установленного в сетях, имеющее доступ к каждому файлу в этих сетях, будет в состоянии, по усмотрению компании, решать, что отправлять в ее хранилище данных в России. Для нас в правительстве это был неприемлемый риск. Белый дом изучил все элементы риска, как последствия для США, так и для их близких партнеров, а также для акционерного капитала наших союзников».
Напомним, Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в течение трех месяцев прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности.
До этого «Лаборатория Касперского» была исключена из списка компаний, предоставляющих услуги в США по государственным контрактам. В Кремле это решение США назвали политизированным. ФБР допросило нескольких сотрудников «Лаборатории Касперского» и обыскало их квартиры в США. Глава компании Евгений Касперский отверг все обвинения, заявив, что компания занимается исключительно кибербезопасностью и не помогает ни одному правительству в мире.
Заявление пресс-службы компании «Лаборатория Касперского»: «Учитывая, что „Лаборатория Касперского“ не имеет политических связей ни с одним государством мира, мы крайне разочарованы данным решением Министерства внутренней безопасности США. Компания, безусловно, предоставит всю информацию, чтобы подтвердить, что данное решение не имеет оснований».
А специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс выступая на конференции по кибербезопасности назвал «неприемлемым риском» установку антивирусных программ «Лаборатории Касперского» на компьютеры в правительственных структурах.
Роб Джойс, специальный помощник президента США по вопросам кибербезопасности: «В Вашингтоне рассматривали идею о том, что часть ПО, установленного в сетях, имеющее доступ к каждому файлу в этих сетях, будет в состоянии, по усмотрению компании, решать, что отправлять в ее хранилище данных в России. Для нас в правительстве это был неприемлемый риск. Белый дом изучил все элементы риска, как последствия для США, так и для их близких партнеров, а также для акционерного капитала наших союзников».
Напомним, Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в течение трех месяцев прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности.
До этого «Лаборатория Касперского» была исключена из списка компаний, предоставляющих услуги в США по государственным контрактам. В Кремле это решение США назвали политизированным. ФБР допросило нескольких сотрудников «Лаборатории Касперского» и обыскало их квартиры в США. Глава компании Евгений Касперский отверг все обвинения, заявив, что компания занимается исключительно кибербезопасностью и не помогает ни одному правительству в мире.
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