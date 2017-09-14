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  • 14.09, 07:01
    Число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до 8 человек. США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло погибших в доме престарелых во Флориде возросло до 8 человек

    Число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до 8 человек

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    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Innerarity
    Число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до 8 человек

    Число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до 8 человек

    Число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до 8 человек
    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Innerarity

      • Полиция города Голливуд распространила заявление, в котором приводятся данные о числе погибших в доме престарелых, оказавшихся в экстремальных условиях после урагана «Ирма».

      Сообщение полиции города Голливуд: «Подтверждено, что восемь пациентов реабилитационного центра Hollywood Hills погибли».

      Ранее американские СМИ сообщали о гибели шести человек в доме престарелых. Губернатор Флориды Рик Скотт пообещал, что виновные лица будут наказаны по всей строгости закона. Ведется расследование всех обстоятельства происшествия.

      Когда выяснилось, что в здании где расположен медицинский центр, не было электричества и не работали кондиционеры, были эвакуированы 158 жильцов дома престарелых. Их доставили больницы, подключенные к электрогенераторам или восстановленным сетям электроснабжения.

      Губернатор Флориды также поручил провести проверку условий ухода за пациентами в более чем 40 домах престарелых.

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