Число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до 8 человек

Полиция города Голливуд распространила заявление, в котором приводятся данные о числе погибших в доме престарелых, оказавшихся в экстремальных условиях после урагана «Ирма».
Сообщение полиции города Голливуд: «Подтверждено, что восемь пациентов реабилитационного центра Hollywood Hills погибли».
Ранее американские СМИ сообщали о гибели шести человек в доме престарелых. Губернатор Флориды Рик Скотт пообещал, что виновные лица будут наказаны по всей строгости закона. Ведется расследование всех обстоятельства происшествия.
Когда выяснилось, что в здании где расположен медицинский центр, не было электричества и не работали кондиционеры, были эвакуированы 158 жильцов дома престарелых. Их доставили больницы, подключенные к электрогенераторам или восстановленным сетям электроснабжения.
Губернатор Флориды также поручил провести проверку условий ухода за пациентами в более чем 40 домах престарелых.
Власти США уже сообщали, что самых пострадавших от стихийного бедствия районах полностью восстановить энергонабжение удастся не раньше 22 сентября.
Ранее американские СМИ сообщали о гибели шести человек в доме престарелых. Губернатор Флориды Рик Скотт пообещал, что виновные лица будут наказаны по всей строгости закона. Ведется расследование всех обстоятельства происшествия.
Когда выяснилось, что в здании где расположен медицинский центр, не было электричества и не работали кондиционеры, были эвакуированы 158 жильцов дома престарелых. Их доставили больницы, подключенные к электрогенераторам или восстановленным сетям электроснабжения.
Губернатор Флориды также поручил провести проверку условий ухода за пациентами в более чем 40 домах престарелых.
Власти США уже сообщали, что самых пострадавших от стихийного бедствия районах полностью восстановить энергонабжение удастся не раньше 22 сентября.
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