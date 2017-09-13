В Москву доставили двоих спасенных в Ираке российских детей

Самолет, на котором привезли двоих спасенных в Ираке российских детей, приземлился в московском аэропорту Домодедово в среду вечером.
Спасенные в Ираке и возвращенные в Россию двое детей из Чеченской республики пробыли в Мосуле больше года. Об этом сообщил представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Уже завтра дети, которым 8 и 9 лет, встретятся в Грозном со своими родными, пишет РИА Новости.
Напомним, это уже третий рейс, на котором прилетают из Ирака российские дети. Первый самолет из Багдада доставил в Грозный пятерых дагестанских детей, спасенных в Ираке, в конце августа. А 1 сентября спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей.
По данным уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено около 350 российских детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.
Напомним, это уже третий рейс, на котором прилетают из Ирака российские дети. Первый самолет из Багдада доставил в Грозный пятерых дагестанских детей, спасенных в Ираке, в конце августа. А 1 сентября спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей.
По данным уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено около 350 российских детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.
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