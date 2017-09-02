Из Ирака в Грозный авиарейсом доставили российских детей и женщин

В аэропорту Грозного в пятницу вечером приземлился самолет, доставивший спасенных женщин и детей из Ирака и Сирии.
В аэропорту Грозного собрались родственники, встречавшие чеченку с тремя сыновьями, жительницу Твери с сыном, гражданку Казахстана с тремя детьми и жительницу Тюмени с сыном. Специальный рейс в аэропорту также встречали представители администрации и главы правительства Чечни, регионального парламента и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Она сообщила, что в России будет создана единая база данных российских детей, вывезенных родителями в горячие точки стран Ближнего Востока, цитирует ТАСС.
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка: «Возвращение можно назвать началом большой работы, которая должна проводится совместно со всеми ведомствами и, безусловно, с учетом того основного опыта, который есть у Чеченской Республики. Очень остро стоит вопрос психологического сопровождения детей, их реабилитации. В настоящее время в базе данных аппарата уполномоченного находятся 350 имен детей, и она постоянно пополняется. Важно, чтобы это база стала единой, мы прорабатываем с федеральными ведомствами возможность создания единой базы данных».
Напомним, на прошлой неделе из Ирака в Россию доставили еще пятерых детей, осиротевших во время военных действий.
Она сообщила, что в России будет создана единая база данных российских детей, вывезенных родителями в горячие точки стран Ближнего Востока, цитирует ТАСС.
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка: «Возвращение можно назвать началом большой работы, которая должна проводится совместно со всеми ведомствами и, безусловно, с учетом того основного опыта, который есть у Чеченской Республики. Очень остро стоит вопрос психологического сопровождения детей, их реабилитации. В настоящее время в базе данных аппарата уполномоченного находятся 350 имен детей, и она постоянно пополняется. Важно, чтобы это база стала единой, мы прорабатываем с федеральными ведомствами возможность создания единой базы данных».
Напомним, на прошлой неделе из Ирака в Россию доставили еще пятерых детей, осиротевших во время военных действий.
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