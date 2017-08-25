В Россию из багдадского приюта вернулись пять дагестанских детей

Еще пять российских детей вернулись на родину из приюта в Ираке.
Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что в Грозный прибыли три девочки и два мальчика. Одна девочка ранена, ей требовалась медицинская помощь, поэтому вывозить детей нужно было как можно скорее. Все дети родом из Дагестана. Родственники узнали их на видео, распространенном телеканалом RT.
Ассаламу алайкум! Взрослые начинают военные конфликты, а гибнут и страдают тысячи и миллионы детей. Сегодня мы наглядно видим это на примере действий иблисского государства в Ираке и Сирии. Масштабы детской трагедии в этих странах не поддаются описанию и осмыслению. Безумная молодёжь везла в эти страны своих малышей со всего света. Они тысячами погибли в этом огненном котле. Судьбы выживших искалечены навсегда. У них не будет ни отца ни матери. Мы проводим огромную работу по поиску и возвращению российских детей. Это исключительно трудно и опасно. Но жизнь ребёнка бесценна. Поэтому прилагаем все возможные и невозможные усилия. Хочу обрадовать миллионы граждан России, которые следят за этой операцией, что в эти минуты из Багдада берет курс на Грозный самолёт, на борту которого мой представитель на Ближнем Востоке и Северной Африке, член Совета Федерации Зияд Сабсаби везёт на Родину малолетних детей. Среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова. Она получила ранения. Сейчас в очень болезненном состоянии. По моему поручению Марьям встретит бригада врачей. Благодарю наше посольство в Ираке за выдачу ей въездного документа. Медлить с её вывозом нельзя было ни на один день. Также на борту находятся сёстры Хадиджа и Фатима Зайнуковы. Им 5 лет и 3 года. Мальчикам Султан-Мураду Алиеву и Али Магомедову по три годика. Все дети из Дагестана. Спасение детей — результат чёткой координации работы, проведённой по поручению Президента России Владимира Путина под руководством Администрации Президента РФ во главе с Антоном Вайно, усилий Председателя СПЧ Михаила Федотова, Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, МИД РФ, уполномоченных по правам ребёнка в РФ и ЧР — Анны Кузнецовой и Хамзата Хирахматова. Всем огромная благодарность! Я только что по видеосвязи поговорил с детьми. Они с нетерпением ждут встречи с родными. Счастливого пути! Да наставит Всевышний Аллах заблудших на путь истины! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня #Iraq #Baghdad #Children
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