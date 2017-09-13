В посольстве РФ призвали немецкий журнал «по-мужски ответить» за оскорбление Путина

В посольстве РФ в Германии заявили, что не удовлетворены ответом журнала Focus в связи с оскорблением, допущенным в адрес Владимира Путина.
Пресс-атташе российского посольства Денис Микерин подчеркнул, что не может согласиться с журналистами, утверждающими, что приведенное в статье выражение является «ироничной игрой слов», и отметил, что использование слова Hund (собака) «переходит все допустимые этические рамки».
Денис Микерин, пресс-атташе посольства РФ в Германии: «Как носитель русского языка хотел бы Вас заверить, что слово „собака“ применительно к человеку употребляется исключительно в негативном, преимущественно оскорбительном контексте. Позволю себе поделиться и личным опытом: за использование этого слова в России нужно отвечать, по-мужски, так сказать».
Также Микерин призвал немецких журналистов «особенно хорошо продумывать каждое произносимое слово», а журнал Focus — принести официальные извинения.
Напомним, ранее в своей статье об Ангеле Меркель журнал Focus написал, что она «боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки», сделав отсылку к случаю, когда российский президент привел на встречу с Меркель лабрадора Кони, а потом выяснилось, что канцлер боится собак.
В посольстве РФ в Германии назвали публикацию «безвкусной и откровенно глупой», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованное немецким журналом оскорбительное высказывание является недопустимым и бросает тень на репутацию самого издания.
При этом в Focus заявили, что на самом деле выражение является «ироничной игрой слов», а в данном случае немецкое слово Hund (собака) стоит понимать как harter Hund (можно перевести как «крепкий орешек»), то есть фраза должна переводиться как «она боится собаки Путина, но не боится „крепкого орешка“ Путина».
Денис Микерин, пресс-атташе посольства РФ в Германии: «Как носитель русского языка хотел бы Вас заверить, что слово „собака“ применительно к человеку употребляется исключительно в негативном, преимущественно оскорбительном контексте. Позволю себе поделиться и личным опытом: за использование этого слова в России нужно отвечать, по-мужски, так сказать».
Также Микерин призвал немецких журналистов «особенно хорошо продумывать каждое произносимое слово», а журнал Focus — принести официальные извинения.
#Ответ журналу FOCUS Magazin #по-русскиОпубликовано Denis Mikerin 13 сентября 2017 г.
Во избежание разночтений привожу перевод поста с ответом главному редактору нем…
Напомним, ранее в своей статье об Ангеле Меркель журнал Focus написал, что она «боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки», сделав отсылку к случаю, когда российский президент привел на встречу с Меркель лабрадора Кони, а потом выяснилось, что канцлер боится собак.
В посольстве РФ в Германии назвали публикацию «безвкусной и откровенно глупой», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованное немецким журналом оскорбительное высказывание является недопустимым и бросает тень на репутацию самого издания.
При этом в Focus заявили, что на самом деле выражение является «ироничной игрой слов», а в данном случае немецкое слово Hund (собака) стоит понимать как harter Hund (можно перевести как «крепкий орешек»), то есть фраза должна переводиться как «она боится собаки Путина, но не боится „крепкого орешка“ Путина».
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