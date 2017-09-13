Песков назвал недопустимым оскорбление Путина в немецком журнале

Дмитрий Песков обвинил немецкий журнал Focus, опубликовавший оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина, в «крайнем русофобстве».
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле не проявляют большого интереса к публикациям этого журнала.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Дело в том, что упомянутое вами издание известно своей крайней субъективностью, во многом, что касается нашей страны, основанной на крайнем русофобстве, поэтому, скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником».
При этом Песков отметил, что «любое оскорбление недопустимо», подчеркнув, что «это бросает тень на репутацию самого издания».
Напомним, ранее в своей статье об Ангеле Меркель журнал Focus написал, что канцлер «боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки», сделав отсылку к случаю, когда российский президент привел на встречу с Меркель лабрадора Кони, а потом выяснилось, что канцлер боится собак. В посольстве РФ в Германии назвали публикацию «безвкусной и откровенно глупой», а также призвали журнал принести извинения.
При этом позднее в издании заявили, что на самом деле выражение является «ироничной игрой слов», смысл которой «невозможно адекватно передать на русском языке», а фраза должна переводиться как должна была переводиться как «она боится собаки Путина, но не боится „крепкого орешка“ Путина».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Дело в том, что упомянутое вами издание известно своей крайней субъективностью, во многом, что касается нашей страны, основанной на крайнем русофобстве, поэтому, скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником».
При этом Песков отметил, что «любое оскорбление недопустимо», подчеркнув, что «это бросает тень на репутацию самого издания».
Напомним, ранее в своей статье об Ангеле Меркель журнал Focus написал, что канцлер «боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки», сделав отсылку к случаю, когда российский президент привел на встречу с Меркель лабрадора Кони, а потом выяснилось, что канцлер боится собак. В посольстве РФ в Германии назвали публикацию «безвкусной и откровенно глупой», а также призвали журнал принести извинения.
При этом позднее в издании заявили, что на самом деле выражение является «ироничной игрой слов», смысл которой «невозможно адекватно передать на русском языке», а фраза должна переводиться как должна была переводиться как «она боится собаки Путина, но не боится „крепкого орешка“ Путина».
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