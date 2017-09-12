РФ ждет от немецкого журнала извинений за оскорбление Путина

Посольство РФ в Германии назвало откровенно глупой публикацию журнала Focus с оскорблением в адрес Владимира Путина.
Немецкие журналисты в публикации об Ангеле Меркель написали, что «она боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки», сделав отсылку к случаю, когда российский президент привел на встречу с канцлером лабрадора Кони, а потом выяснилось, что Меркель боится собак.
В связи с публикацией посольство РФ решило обратиться к главе отдела прессы и информации правительства Германии Штеффену Зайберту.
Посольство РФ в Германии: «Focus считает это провокационным. Разве? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Без сомнений. Но что это значит?»
А пресс-секретарь российского дипломатического представительства Денис Микерин в своем Facebook подчеркнул, что оскорбление в адрес президента «не имеет ничего общего со свободой выражения мнения», и выразил надежду на то, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер «найдет возможность и мужество извиниться за столь очевидный провал своей редакции».
В связи с публикацией посольство РФ решило обратиться к главе отдела прессы и информации правительства Германии Штеффену Зайберту.
Посольство РФ в Германии: «Focus считает это провокационным. Разве? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Без сомнений. Но что это значит?»
Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa— Botschaft Russlands (@RusBotschaft) 12 сентября 2017 г.
А пресс-секретарь российского дипломатического представительства Денис Микерин в своем Facebook подчеркнул, что оскорбление в адрес президента «не имеет ничего общего со свободой выражения мнения», и выразил надежду на то, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер «найдет возможность и мужество извиниться за столь очевидный провал своей редакции».
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