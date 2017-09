Глава WADA подтвердил публикации о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

смотреть СМИ узнали о закрытии дел против 95 замешанных в допинг-скандале российских атлетов

По словам Крейга Риди, документы, использованные The New York Times, были подготовлены к закрытому заседанию исполкома WADA, которое пройдет через две недели., президент Всемирного антидопингового агентства: «Это связано с расследованиями международных федераций в отношении лиц, которые упоминаются в докладе Макларена. Федерации рассмотрели доказательства и решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил».При этом Риди подчеркнул, что изданию не следовало публиковать эти документы, передает ТАСС Ранее The New York Times сообщило, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов , которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. По данным издания, в 95 случаях из 96 рассмотренных убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил найдено не было. При этом имена спортсменов не назывались.Публикацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «спортсмены или обвиняются в употреблении допинга, или не обвиняются, все остальное — это абсолютная схоластика».Напомним, в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена , который был опубликован в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года, утверждалось, что в России якобы действовала государственная система допинга. Эти обвинения в России не раз опровергали. Так, Владимир Путин подчеркивал, что допинговой системы как таковой в РФ никогда не создавалось