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  • 13.09, 20:24
    Глава WADA подтвердил публикации о снятии обвинений с 95 российских спортсменов. допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава WADA подтвердил публикации о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

    Глава WADA подтвердил публикации о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

    3 комментария

    Глава WADA подтвердил публикации о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

    Глава WADA подтвердил публикации о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

      Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди подтвердил, что СМИ, сообщившие о снятии допинговых обвинений с 95 российских спортсменов, использовали подлинные документы.

      По словам Крейга Риди, документы, использованные The New York Times, были подготовлены к закрытому заседанию исполкома WADA, которое пройдет через две недели.

      Крейг Риди, президент Всемирного антидопингового агентства: «Это связано с расследованиями международных федераций в отношении лиц, которые упоминаются в докладе Макларена. Федерации рассмотрели доказательства и решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил».

      При этом Риди подчеркнул, что изданию не следовало публиковать эти документы, передает ТАСС.

      смотретьСМИ узнали о закрытии дел против 95 замешанных в допинг-скандале российских атлетов
      СМИ узнали о закрытии дел против 95 замешанных в допинг-скандале российских атлетов
      Ранее The New York Times сообщило, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. По данным издания, в 95 случаях из 96 рассмотренных убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил найдено не было. При этом имена спортсменов не назывались.

      Публикацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «спортсмены или обвиняются в употреблении допинга, или не обвиняются, все остальное — это абсолютная схоластика».

      Напомним, в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, который был опубликован в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года, утверждалось, что в России якобы действовала государственная система допинга. Эти обвинения в России не раз опровергали. Так, Владимир Путин подчеркивал, что допинговой системы как таковой в РФ никогда не создавалось.

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