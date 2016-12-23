Путин призвал очистить спорт от политики

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с допингом в России существуют, это необходимо признать.
При этом глава государства подчеркнул, что «в России никогда не создавалось никакой государственной системы поддержки допинга». Более того, отметил Путин, Россия готова и дальше бороться с применением допинга в спорте и считает, что делать это надо совместно с международными организациями.
Также президент России подчеркнул, что в переносе международных соревнований из РФ, безусловно, есть политическая составляющая и призвал очистить спорт от политики. Он также добавил, что деятельность антидопинговых агентств, в том числе и WADA должна быть прозрачной.
Владимир Путин: «По поводу WADA. Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности WADA. Это должен сделать Международный Олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы».
По словам Путина, люди должны знать, кого проверяют, какими средствами, когда, а также иметь четкие данные о результатах проверок и мерах по наказанию виновных.
Владимир Путин: «Это что такое? Это какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это все в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Нас же всегда все призывают к транспарентности. Вот в этой сфере транспарентность совершенно необходима».
Напомним, трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.
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