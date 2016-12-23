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  • 23.12, 13:57
Путин призвал очистить спорт от политики. Путин, допинг, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин призвал очистить спорт от политики

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Путин призвал очистить спорт от политики

Путин призвал очистить спорт от политики

    Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с допингом в России существуют, это необходимо признать.

    Владимир Путин: «У нас так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим (с допингом в спорте) есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга».

    При этом глава государства подчеркнул, что «в России никогда не создавалось никакой государственной системы поддержки допинга». Более того, отметил Путин, Россия готова и дальше бороться с применением допинга в спорте и считает, что делать это надо совместно с международными организациями.

    Также президент России подчеркнул, что в переносе международных соревнований из РФ, безусловно, есть политическая составляющая и призвал очистить спорт от политики. Он также добавил, что деятельность антидопинговых агентств, в том числе и WADA должна быть прозрачной.

    Владимир Путин: «По поводу WADA. Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности WADA. Это должен сделать Международный Олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы».

    По словам Путина, люди должны знать, кого проверяют, какими средствами, когда, а также иметь четкие данные о результатах проверок и мерах по наказанию виновных.

    Владимир Путин: «Это что такое? Это какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это все в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Нас же всегда все призывают к транспарентности. Вот в этой сфере транспарентность совершенно необходима».

    Напомним, трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.

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