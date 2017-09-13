СМИ узнали о закрытии дел против 95 замешанных в допинг-скандале российских атлетов

Прекращено расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые фигурировали в докладе Ричарда Макларена. Разбирательство проводило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Внутренний доклад WADA, предназначенный для руководителей организации, оказался в распоряжении The New York Times. Со ссылкой этот документ издание пишет, что в 95 случаях из 96 рассмотренных не найдено серьезных доказательств нарушений антидопинговых правил.
«Существующих доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами», — цитирует газета приведенное в докладе высказывание генерального директора WADA Оливье Ниггли. При этом имена спортсменов в отчете не называются.
Первую часть доклада о результатах разбирательств по обвинению в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи независимая комиссия WADA под руководством Макларена обнародовала 18 июля 2016 года. Утверждалось, что метод по замене допинг-проб в России в период с 2012 года по 2015 год применялся 643 раза, а в системе были задействованы атлеты, представляющие 30 видов спорта.
В декабре того же 2016 года Макларен представил вторую часть своего доклада, в которой говорилось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были направлены в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
«Существующих доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами», — цитирует газета приведенное в докладе высказывание генерального директора WADA Оливье Ниггли. При этом имена спортсменов в отчете не называются.
Первую часть доклада о результатах разбирательств по обвинению в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи независимая комиссия WADA под руководством Макларена обнародовала 18 июля 2016 года. Утверждалось, что метод по замене допинг-проб в России в период с 2012 года по 2015 год применялся 643 раза, а в системе были задействованы атлеты, представляющие 30 видов спорта.
В декабре того же 2016 года Макларен представил вторую часть своего доклада, в которой говорилось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. Все данные были направлены в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
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