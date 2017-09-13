На Украине окончательно отменили концерт Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте не будет выступать на Украине, причина отмены гастролей не называется.
Сообщение об отмене гастролей Кристины Орбакайте на Украине сообщили на сайте по продаже билетов «Бонапарт-концерт».
Представитель фирмы отказался назвать конкретные причины такого решения. «Отменены да и все, вы же видите, какая ситуация», сообщил он ТАСС.
Первоначально концерты Кристины Орбакайте в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе должны были состояться в марте, однако тогда гастроли перенесли на сентябрь. Тогда устроители концертов заявили, что такое решение связано с обеспечением безопасности в преддверии песенного конкурса «Евровидение» в Киеве. А администраторы концертной площадки, где должна была выступать российская артистка заявляли, что причина переноса концерта, — «общее возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана» с Россией.
Сорвать гастрольный тур угрожали радикалы, а одесская организация «Совет общественной безопасности» обратилась в Службу безопасности Украины с требованием отменить концерт.
Ранее певица Кристина Орбакайте сообщила, что билеты на ее отмененные в марте концерты на Украине будут действительны осенью.
Представитель фирмы отказался назвать конкретные причины такого решения. «Отменены да и все, вы же видите, какая ситуация», сообщил он ТАСС.
Первоначально концерты Кристины Орбакайте в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе должны были состояться в марте, однако тогда гастроли перенесли на сентябрь. Тогда устроители концертов заявили, что такое решение связано с обеспечением безопасности в преддверии песенного конкурса «Евровидение» в Киеве. А администраторы концертной площадки, где должна была выступать российская артистка заявляли, что причина переноса концерта, — «общее возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана» с Россией.
Сорвать гастрольный тур угрожали радикалы, а одесская организация «Совет общественной безопасности» обратилась в Службу безопасности Украины с требованием отменить концерт.
Ранее певица Кристина Орбакайте сообщила, что билеты на ее отмененные в марте концерты на Украине будут действительны осенью.
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