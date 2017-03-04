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  • 04.03, 04:00

Орбакайте объяснила отмену своих концертов на Украине

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Орбакайте объяснила отмену своих концертов на Украине

Орбакайте объяснила отмену своих концертов на Украине

Орбакайте объяснила отмену своих концертов на Украине
  • Фото: orbakaite_k/ instagram.com

    • Певица Кристина Орбакайте сообщила, что билеты на ее отмененные в марте концерты на Украине будут действительны осенью.

    Причиной отмены на Украине концертов Кристины Орбакайте певица назвала «невозможность обеспечить безопасность коллектива и зрителей». Об этом Орбакайте написала на своей странице в Instagram.

    Кристина Орбакайте, певица: «Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах на Украине в преддверии проведения „Евровидения“, по настоянию организаторов, концерты переносятся на осень».

    Выступления Орбакайте в Харькове перенесены с 5 марта на 25 сентября, в Киеве с 6 марта на 26 сентября. В бывшем Днепропетровске (теперь город Днепр) — с 7 марта на 27 сентября, а в Одессе — с 8 марта на 28 сентября.

    По словам Орбакайте, билеты на ее концерты, которые уже куплены, будут действовать и осенью. Их также можно сдать.

    Ранее в администрации концертного зала «Украина» сообщили, что отменяют концерт российской певицы, так как ее творчество связано со «страной-агрессором» Россией. Устроители концерта также заявили, что опасаются провокаций в преддверии «Евровидения».

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