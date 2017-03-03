В Киеве отменили концерт «агрессора» Орбакайте

В администрации концертного зала «Украина» сообщили, что отменяют концерт российской певицы, так как ее творчество связано со
«страной-агрессором» Россией.
В Киеве отменили запланированный на 6 марта концерт Кристины Орбакайте. Сообщение об этом появилось на сайте дворца искусств «Украина». Отмечается, концерт Орбакайте, предположительно, может состояться в Киеве только в конце сентября.
Из текста заявления: «Находясь в условиях внешней военной агрессии и принимая во внимание общее возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Российской Федерацией, администрация Национального дворца искусств „Украина“ сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 концерта Кристины Орбакайте пока переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года».
В Instagram Орбакайте опубликован гастрольный график по украинским городам: 5 марта певица должна спеть в Харькове, 6 марта в Киеве, 7 марта в Днепре, 8 марта в Одессе. В Харькове и Днепре также решили перенести визит российской артистки на сентябрь.
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что радикалы грозят сорвать концертный тур Кристины Орбакайте по Украине из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года. Так, одесская организация «Совет общественной безопасности» предупреждал СБУ, что не допустит концерт Орбакайте в городе. Подобные заявления сделали радикалы и в других городах, передает ТАСС.
Минкультуры Украины опубликовало «черный список» артистов, угрожающих, по мнению СБУ, национальной безопасности Украины. В числе прочих в списке значатся режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие.
Из текста заявления: «Находясь в условиях внешней военной агрессии и принимая во внимание общее возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Российской Федерацией, администрация Национального дворца искусств „Украина“ сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 концерта Кристины Орбакайте пока переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года».
В Instagram Орбакайте опубликован гастрольный график по украинским городам: 5 марта певица должна спеть в Харькове, 6 марта в Киеве, 7 марта в Днепре, 8 марта в Одессе. В Харькове и Днепре также решили перенести визит российской артистки на сентябрь.
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что радикалы грозят сорвать концертный тур Кристины Орбакайте по Украине из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года. Так, одесская организация «Совет общественной безопасности» предупреждал СБУ, что не допустит концерт Орбакайте в городе. Подобные заявления сделали радикалы и в других городах, передает ТАСС.
Минкультуры Украины опубликовало «черный список» артистов, угрожающих, по мнению СБУ, национальной безопасности Украины. В числе прочих в списке значатся режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие.
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