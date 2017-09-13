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  • 13.09, 17:23

    Поклонская ответила на слова Мединского о «Матильде»

    5 комментариев

    Поклонская ответила на слова Мединского о «Матильде»

    Поклонская ответила на слова Мединского о «Матильде»

    Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала последние события вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

    Экс-прокурор Крыма раскритиковала Минкультуры РФ за решение выдать «Матильде» прокатное удостоверение, обратив внимание на сообщения о нецелевом использовании бюджетных средств и нарушении авторских прав при создании «Матильды».

    Также Поклонская заявила, что кинотеатры, которые решили не показывать ленту, уважают чувства людей.

    В то время, как Министра переполняет «чаша терпения»,
    адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления,…

    Опубликовано Натальей Поклонской 13 сентября 2017 г.

    Отметим, что ранее министр культуры Владимир Мединский сообщал, что ведомство руководствовалось «законом, а не частной вкусовщиной», когда выдавало прокатное удостоверение «Матильде», отметив, что не знает, «какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт». При этом министр подчеркивал, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма».

    смотретьПервые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Первые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Напомним, объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. Кроме того, в новосибирской сети кинотеатров заявили, что получили письмо с угрозами из-за того, что планируют показать «Матильду».

    Ранее у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя неизвестные сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». До этого неизвестные пытались сжечь и студию самого Учителя. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.

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