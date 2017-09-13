Поклонская ответила на слова Мединского о «Матильде»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала последние события вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».
Экс-прокурор Крыма раскритиковала Минкультуры РФ за решение выдать «Матильде» прокатное удостоверение, обратив внимание на сообщения о нецелевом использовании бюджетных средств и нарушении авторских прав при создании «Матильды».
Также Поклонская заявила, что кинотеатры, которые решили не показывать ленту, уважают чувства людей.
Отметим, что ранее министр культуры Владимир Мединский сообщал, что ведомство руководствовалось «законом, а не частной вкусовщиной», когда выдавало прокатное удостоверение «Матильде», отметив, что не знает, «какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт». При этом министр подчеркивал, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма».
Напомним, объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. Кроме того, в новосибирской сети кинотеатров заявили, что получили письмо с угрозами из-за того, что планируют показать «Матильду».
Ранее у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя неизвестные сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». До этого неизвестные пытались сжечь и студию самого Учителя. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.
Также Поклонская заявила, что кинотеатры, которые решили не показывать ленту, уважают чувства людей.
В то время, как Министра переполняет «чаша терпения»,Опубликовано Натальей Поклонской 13 сентября 2017 г.
адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления,…
Отметим, что ранее министр культуры Владимир Мединский сообщал, что ведомство руководствовалось «законом, а не частной вкусовщиной», когда выдавало прокатное удостоверение «Матильде», отметив, что не знает, «какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт». При этом министр подчеркивал, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма».
Напомним, объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. Кроме того, в новосибирской сети кинотеатров заявили, что получили письмо с угрозами из-за того, что планируют показать «Матильду».
Ранее у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя неизвестные сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». До этого неизвестные пытались сжечь и студию самого Учителя. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.
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