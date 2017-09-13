Жириновский прокомментировал слова своего сына-депутата о девочке без рук

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский включился в дискуссию, развернувшуюся вокруг высказывания его сына — депутата Игоря Лебедева — о
девочке-инвалиде без рук.
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Глава ЛДПР заявил, что человечество пора спасать от огромного числа патологий, и врачи должны заранее предупреждать женщин об отклонениях в развитии будущих детей, чтобы у них была возможность прервать беременность.
Владимир Жириновский: «Во всем мире патологии, изменения человеческой природы. Так человечество рухнет. Надо спасать человечество. Надо, чтобы врачи могли определять патологию и рекомендовать прерывать беременность».
При этом политик подчеркнул, что решение рожать ребенка с патологиями или нет мать должна принимать самостоятельно. По мнению Жириновского, в большинстве таких случаев «наступает искусственное прерывание беременности, а при следующей беременности рождается здоровый ребенок».
Если же ребенок-инвалид все же появился на свет, добавил политик, он безусловно «должен жить».
Владимир Жириновский: «Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности и при следующей беременности ребенок будет здоровым. Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный, возьмите инвалида-ребенка из детского дома и воспитывайте его. Очереди я не вижу за этим. Конечно, когда он родился, он должен жить».
Напомним, скандал разгорелся после того, как вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Лебедев прокомментировал видео, которым поделился статс-секретарь Центробанка Александр Торшин. На записи маленькая безрукая девочка ест с помощью ног. Вице-спикер поинтересовался: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?», чем навлек на себя гнев пользователей Сети. Вмешался в дискуссию и коллега Лебедева по Госдуме Сергей Боярский, который назвал позицию вице-спикера «омерзительной». В ответ Лебедев заявил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».
Позже Лебедев пояснил, что ряд СМИ исказили его слова: на самом деле он вовсе не имел в виду, что «девочке нет необходимости жить». Вместе с тем Лебедев настаивает, что с помощью современной медицины рождения детей-инвалидов можно избежать.
Владимир Жириновский: «Во всем мире патологии, изменения человеческой природы. Так человечество рухнет. Надо спасать человечество. Надо, чтобы врачи могли определять патологию и рекомендовать прерывать беременность».
При этом политик подчеркнул, что решение рожать ребенка с патологиями или нет мать должна принимать самостоятельно. По мнению Жириновского, в большинстве таких случаев «наступает искусственное прерывание беременности, а при следующей беременности рождается здоровый ребенок».
Если же ребенок-инвалид все же появился на свет, добавил политик, он безусловно «должен жить».
Владимир Жириновский: «Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности и при следующей беременности ребенок будет здоровым. Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный, возьмите инвалида-ребенка из детского дома и воспитывайте его. Очереди я не вижу за этим. Конечно, когда он родился, он должен жить».
Напомним, скандал разгорелся после того, как вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Лебедев прокомментировал видео, которым поделился статс-секретарь Центробанка Александр Торшин. На записи маленькая безрукая девочка ест с помощью ног. Вице-спикер поинтересовался: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?», чем навлек на себя гнев пользователей Сети. Вмешался в дискуссию и коллега Лебедева по Госдуме Сергей Боярский, который назвал позицию вице-спикера «омерзительной». В ответ Лебедев заявил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».
Позже Лебедев пояснил, что ряд СМИ исказили его слова: на самом деле он вовсе не имел в виду, что «девочке нет необходимости жить». Вместе с тем Лебедев настаивает, что с помощью современной медицины рождения детей-инвалидов можно избежать.
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