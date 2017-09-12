Вице-спикер Госдумы отказался извиняться за слова о девочке без рук

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отказался извиняться за свой комментарий в Twitter о том, что девочке-инвалиду не стоило появляться на свет.
В интервью НСН депутат сказал, что родители детей-инвалидов «обрекают их на мучения».
Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы: «Я считаю факт появления на свет подобных детей неправильным. Мы обрекаем детей на мучения на всю жизнь. Зачем? Современная медицина позволяет определить патологии на стадии беременности. Почему ради удовлетворения желания мамы с папой иметь ребенка, они обрекают этого ребенка на мучения на всю жизнь».
Напомним, скандал разгорелся после того, как Лебедев прокомментировал видео, которым поделился статс-секретарь Центробанка Александр Торшин: на записи маленькая безрукая девочка ест с помощью ног. Вице-спипер поинтересовался: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?», чем навлек на себя гнев пользователей Twitter. Вмешался в дискуссию и коллега Лебедева по Госдуме Сергей Боярский, который назвал позицию вице-спикера «омерзительной».
Глава думской комиссии по этике Отари Аршба отказался комментировать слова Игоря Лебедева о девочке-инвалиде.
Отари Аршба, глава комиссии Госдумы по этике: «Я не имею никакой возможности по этому поводу высказываться официально. Лично мое мнение: я бы таких комментариев не делал. Вот и все. Больше никаких комментариев на этот счет я дать не могу».
При этом он отметил, что комиссия рассмотрит жалобу, если к нему «кто-то обратится», передает РИА Новости.
Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы: «Я считаю факт появления на свет подобных детей неправильным. Мы обрекаем детей на мучения на всю жизнь. Зачем? Современная медицина позволяет определить патологии на стадии беременности. Почему ради удовлетворения желания мамы с папой иметь ребенка, они обрекают этого ребенка на мучения на всю жизнь».
Напомним, скандал разгорелся после того, как Лебедев прокомментировал видео, которым поделился статс-секретарь Центробанка Александр Торшин: на записи маленькая безрукая девочка ест с помощью ног. Вице-спипер поинтересовался: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?», чем навлек на себя гнев пользователей Twitter. Вмешался в дискуссию и коллега Лебедева по Госдуме Сергей Боярский, который назвал позицию вице-спикера «омерзительной».
Глава думской комиссии по этике Отари Аршба отказался комментировать слова Игоря Лебедева о девочке-инвалиде.
Отари Аршба, глава комиссии Госдумы по этике: «Я не имею никакой возможности по этому поводу высказываться официально. Лично мое мнение: я бы таких комментариев не делал. Вот и все. Больше никаких комментариев на этот счет я дать не могу».
При этом он отметил, что комиссия рассмотрит жалобу, если к нему «кто-то обратится», передает РИА Новости.
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