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  • 12.09, 17:09

    Вице-спикер Госдумы назвал бессмысленной жизнь девочки-инвалида

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    • twitter.com
    <nobr>Вице-спикер</nobr> Госдумы назвал бессмысленной жизнь <nobr>девочки-инвалида</nobr>

    Вице-спикер Госдумы назвал бессмысленной жизнь девочки-инвалида

    <nobr>Вице-спикер</nobr> Госдумы назвал бессмысленной жизнь <nobr>девочки-инвалида</nobr>
  • twitter.com

    • Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев возмутил пользователей соцсетей комментарием под видеороликом с маленькой девочкой-инвалидом, которая ест с помощью ног.

    Заместитель председателя Госдумы прокомментировал видео, которым поделился статс-секретарь Центробанка Александр Торшина, фразой: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?».

    В дискуссию вмешался коллега Лебедева по Госдуме Сергей Боярский, который назвал позицию вице-спикера «омерзительной». Тот же ответил: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».

    Комментарии Лебедева вызвали возмущение пользователей Twitter. Они принялись спрашивать у депутата — что бы он сказал, если бы на месте безрукой девочки был его ребенок.

    Надо сказать, что аккаунт @Russian1972, с которого были оставлены сообщения от имени Лебедева, официально не подтвержден. Однако ранее на него неоднократно ссылались СМИ.

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