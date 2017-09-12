Вице-спикер Госдумы назвал бессмысленной жизнь девочки-инвалида

Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев возмутил пользователей соцсетей комментарием под видеороликом с маленькой девочкой-инвалидом , которая ест с помощью ног.

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Заместитель председателя Госдумы прокомментировал видео, которым поделился статс-секретарь Центробанка Александр Торшина, фразой: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?».



В дискуссию вмешался коллега Лебедева по Госдуме Сергей Боярский, который назвал позицию вице-спикера «омерзительной». Тот же ответил: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».



Комментарии Лебедева вызвали возмущение пользователей Twitter. Они принялись спрашивать у депутата — что бы он сказал, если бы на месте безрукой девочки был его ребенок.



Надо сказать, что аккаунт @Russian1972, с которого были оставлены сообщения от имени Лебедева, официально не подтвержден. Однако ранее на него неоднократно ссылались СМИ.