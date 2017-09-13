Сечин сообщил следствию о сложенных «галочкой» пальцах Улюкаева

В Замоскворецком суде оглашают материалы дела
экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки. Следствие утверждает, что бывший министр вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в размере 2 миллионов долларов, показывая ему два пальца.
В своих показаниях Сечин утверждает, что Улюкаев в беседе с ним показал пальцами «галочку». Как объяснила адвокат Дариджан Квеидзе, этот жест означал 2 миллиона долларов. При этом защитник отметила, что сотрудники службы безопасности этого жеста не видели, передает ТАСС.
Ранее менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин, который проходит свидетелем по этому громкому делу, на допросе признался, что не видел, как Улюкаев в разговоре с Сечиным на саммите БРИКС в Гоа показал ему на пальцах цифру два.
Вадим Деревягин, менеджер службы безопасности компании «Роснефть»: «Я наблюдал игру на бильярде Сечина, к нему подходили разные лица, подбадривали, в том числе Улюкаев. Они общались не больше 5 минут, разговора их я не слышал, каких-либо жестов со стороны Улюкаева в виде двух пальцев я не видел, но не могу утверждать, что такого жеста не было».
Улюкаева в ноябре прошлого года сотрудники Следственного комитета задержали с поличным при получении взятки в офисе «Роснефти». На руках теперь уже бывшего министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым была обработана ручка кейса с деньгами. Первый такой дипломат в этот день был передан Улюкаеву в одном из офисов нефтяной компании, второй ему якобы пообещали донести до машины.
Алексей Улюкаев стал первым федеральным министром России, задержанным при исполнении полномочий. После этой истории президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
Ранее менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин, который проходит свидетелем по этому громкому делу, на допросе признался, что не видел, как Улюкаев в разговоре с Сечиным на саммите БРИКС в Гоа показал ему на пальцах цифру два.
Вадим Деревягин, менеджер службы безопасности компании «Роснефть»: «Я наблюдал игру на бильярде Сечина, к нему подходили разные лица, подбадривали, в том числе Улюкаев. Они общались не больше 5 минут, разговора их я не слышал, каких-либо жестов со стороны Улюкаева в виде двух пальцев я не видел, но не могу утверждать, что такого жеста не было».
Улюкаева в ноябре прошлого года сотрудники Следственного комитета задержали с поличным при получении взятки в офисе «Роснефти». На руках теперь уже бывшего министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым была обработана ручка кейса с деньгами. Первый такой дипломат в этот день был передан Улюкаеву в одном из офисов нефтяной компании, второй ему якобы пообещали донести до машины.
Алексей Улюкаев стал первым федеральным министром России, задержанным при исполнении полномочий. После этой истории президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
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