Свидетель вспомнил, как Улюкаев и Сечин играли в бильярд в Гоа

Журналист рассказал, как глава «Роснефти» Игорь Сечин, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и руководитель ВТБ Андрей Костин играли в бильярд.
Выступая на заседании Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривают дело экс-министра, корреспондент Александр Юнашев рассказал, что решил снять, как Сечин, Улюкаев и Костин играют в бильярд во время саммита БРИКС, который проходил в индийском штате Гоа. По словам свидетеля, журналисты поинтересовались, на что идет игра. В ответ глава ВТБ пошутил — «на нефтяные вышки».
Также Юнашев рассказал, что не знает, говорил ли что-нибудь Улюкаев. При этом журналист отметил, что «вряд ли, когда три человека играют в бильярд, они молчат».
Кроме того, корреспондент обратил внимание на то, что все участники игры находились в хорошем настроении. Даже Сечин, который обычно не любит журналистов, шутил и кричал: «Банкиры — всему голова», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее в зале суда была оглашена расшифровка записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра. Из нее становится ясно, что Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения». Также Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».
Позднее Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым, который был задержан при получении взятки в 2 млн долларов. В ответ экс-министр вспомнил эпиграф из «Ревизора» Николая Гоголя — «неча на зеркало пенять, коли рожа крива».
Также Юнашев рассказал, что не знает, говорил ли что-нибудь Улюкаев. При этом журналист отметил, что «вряд ли, когда три человека играют в бильярд, они молчат».
Кроме того, корреспондент обратил внимание на то, что все участники игры находились в хорошем настроении. Даже Сечин, который обычно не любит журналистов, шутил и кричал: «Банкиры — всему голова», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее в зале суда была оглашена расшифровка записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра. Из нее становится ясно, что Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения». Также Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».
Позднее Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым, который был задержан при получении взятки в 2 млн долларов. В ответ экс-министр вспомнил эпиграф из «Ревизора» Николая Гоголя — «неча на зеркало пенять, коли рожа крива».
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