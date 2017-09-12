Скандальную «Матильду» решили показать в Госдуме

Фильм Алексея Учителя «Матильда» покажут в Госдуме в день выхода картины на экраны.
Как сообщил режиссер и депутат Станислав Говорухин, показ состоится 26 октября в рамках думского киноклуба. На сеанс будут приглашены все депутаты.
Также Говорухин отметил, что уже посмотрел картину, и в фильме есть «много недочетов». По словам Говорухина, он говорил Учителю, что считает глупой сцену, когда Николай II во время коронации падает в обморок.
При этом Говорухин подчеркнул, что «с художественной точки зрения» у него к фильму особых вопросов нет, передает «Интерфакс».
Оценил глава комитета по культуре и позицию коллеги по Госдуме Натальи Поклонской. По мнению Говорухина, экс-прокурор Крыма «из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб».
Напомним, накануне во Владивостоке прошел предпремьерный показ «Матильды». Показать фильм должны были и в столичном «Иллюзионе», однако мероприятие отменили, объяснив это техническими причинами.
В российский прокат «Матильда» выйдет 26 октября. Премьера состоится 23 октября в Мариинском театре в Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь». Между тем сегодня стало известно, что крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа «Матильды» в связи с угрозой безопасности зрителей. При этом в компании подчеркнули, что это решение не связано с политикой или религией.
Отметим, что еще до выхода на экран «Матильда» подверглась резкой критике. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.
Также Говорухин отметил, что уже посмотрел картину, и в фильме есть «много недочетов». По словам Говорухина, он говорил Учителю, что считает глупой сцену, когда Николай II во время коронации падает в обморок.
При этом Говорухин подчеркнул, что «с художественной точки зрения» у него к фильму особых вопросов нет, передает «Интерфакс».
Оценил глава комитета по культуре и позицию коллеги по Госдуме Натальи Поклонской. По мнению Говорухина, экс-прокурор Крыма «из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб».
Напомним, накануне во Владивостоке прошел предпремьерный показ «Матильды». Показать фильм должны были и в столичном «Иллюзионе», однако мероприятие отменили, объяснив это техническими причинами.
В российский прокат «Матильда» выйдет 26 октября. Премьера состоится 23 октября в Мариинском театре в Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь». Между тем сегодня стало известно, что крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа «Матильды» в связи с угрозой безопасности зрителей. При этом в компании подчеркнули, что это решение не связано с политикой или религией.
Отметим, что еще до выхода на экран «Матильда» подверглась резкой критике. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.
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