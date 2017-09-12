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  • 12.09, 20:11

    Скандальную «Матильду» решили показать в Госдуме

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    Скандальную «Матильду» решили показать в Госдуме

    Скандальную «Матильду» решили показать в Госдуме

    Фильм Алексея Учителя «Матильда» покажут в Госдуме в день выхода картины на экраны.

    Как сообщил режиссер и депутат Станислав Говорухин, показ состоится 26 октября в рамках думского киноклуба. На сеанс будут приглашены все депутаты.

    Также Говорухин отметил, что уже посмотрел картину, и в фильме есть «много недочетов». По словам Говорухина, он говорил Учителю, что считает глупой сцену, когда Николай II во время коронации падает в обморок.

    При этом Говорухин подчеркнул, что «с художественной точки зрения» у него к фильму особых вопросов нет, передает «Интерфакс».

    Оценил глава комитета по культуре и позицию коллеги по Госдуме Натальи Поклонской. По мнению Говорухина, экс-прокурор Крыма «из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб».

    смотретьПервые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Первые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Напомним, накануне во Владивостоке прошел предпремьерный показ «Матильды». Показать фильм должны были и в столичном «Иллюзионе», однако мероприятие отменили, объяснив это техническими причинами.

    В российский прокат «Матильда» выйдет 26 октября. Премьера состоится 23 октября в Мариинском театре в Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь». Между тем сегодня стало известно, что крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа «Матильды» в связи с угрозой безопасности зрителей. При этом в компании подчеркнули, что это решение не связано с политикой или религией.

    Отметим, что еще до выхода на экран «Матильда» подверглась резкой критике. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.

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