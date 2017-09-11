Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 15:24
    В Москве отменили показ «Матильды». кино, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве отменили показ «Матильды»

    В Москве отменили показ «Матильды»

    2 комментария
    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    В Москве отменили показ «Матильды»

    В Москве отменили показ «Матильды»

    В Москве отменили показ «Матильды»
    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

      • Московский кинотеатр «Иллюзион» отменил показ картины «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

      В кинотеатре отметили, что сеанс, который был запланирован на 18:00 мск, не состоится по техническим причинам.

      О единственном официально объявленном сеансе в столице стало известно после того, как в продаже появились билеты, отмечает «Газета.Ru». Премьера «Матильды» состоится 26 октября.

      Отметим, что предпремьерный показ фильма Алексея Учителя состоится сегодня вечером во Владивостоке. В рамках спецпоказа запланирован только один сеанс, и билеты на него были раскуплены в считаные часы. Как сообщает «Интерфакс», первый показ фильма, в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, пришлось отложить из-за того, что Учитель попал в пробку.

      смотретьПоджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
      Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
      Между тем адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что сегодня утром рядом с его офисом в столице неизвестные сожгли две машины, а также разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее «экстремистским проявлением».

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, скажем так, это такие уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины, экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению».

      В свою очередь главный критик картины Наталья Поклонская заявила, что инцидент у адвокатской конторы может быть провокацией, подчеркнув, что «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве».

      смотретьПоджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
      Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
      Напомним, ранее неизвестные кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя в Петербурге. А в Екатеринбурге мужчина на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину.

      Новости по теме

      Скандал вокруг «Матильды»

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru