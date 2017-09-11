В Москве отменили показ «Матильды»

Московский кинотеатр «Иллюзион» отменил показ картины «Матильда» режиссера Алексея Учителя.
В кинотеатре отметили, что сеанс, который был запланирован на 18:00 мск, не состоится по техническим причинам.
О единственном официально объявленном сеансе в столице стало известно после того, как в продаже появились билеты, отмечает «Газета.Ru». Премьера «Матильды» состоится 26 октября.
Отметим, что предпремьерный показ фильма Алексея Учителя состоится сегодня вечером во Владивостоке. В рамках спецпоказа запланирован только один сеанс, и билеты на него были раскуплены в считаные часы. Как сообщает «Интерфакс», первый показ фильма, в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, пришлось отложить из-за того, что Учитель попал в пробку.
Между тем адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что сегодня утром рядом с его офисом в столице неизвестные сожгли две машины, а также разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее «экстремистским проявлением».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, скажем так, это такие уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины, экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению».
В свою очередь главный критик картины Наталья Поклонская заявила, что инцидент у адвокатской конторы может быть провокацией, подчеркнув, что «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве».
Напомним, ранее неизвестные кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя в Петербурге. А в Екатеринбурге мужчина на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину.
О единственном официально объявленном сеансе в столице стало известно после того, как в продаже появились билеты, отмечает «Газета.Ru». Премьера «Матильды» состоится 26 октября.
Отметим, что предпремьерный показ фильма Алексея Учителя состоится сегодня вечером во Владивостоке. В рамках спецпоказа запланирован только один сеанс, и билеты на него были раскуплены в считаные часы. Как сообщает «Интерфакс», первый показ фильма, в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, пришлось отложить из-за того, что Учитель попал в пробку.
Между тем адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что сегодня утром рядом с его офисом в столице неизвестные сожгли две машины, а также разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее «экстремистским проявлением».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, скажем так, это такие уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины, экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению».
В свою очередь главный критик картины Наталья Поклонская заявила, что инцидент у адвокатской конторы может быть провокацией, подчеркнув, что «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве».
Напомним, ранее неизвестные кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя в Петербурге. А в Екатеринбурге мужчина на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину.
Комментарии