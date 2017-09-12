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  • 12.09, 15:38

    Путин подарил Кобзону бронзового бизона

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин подарил Кобзону бронзового бизона

    Путин подарил Кобзону бронзового бизона

    Путин подарил Кобзону бронзового бизона
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Владимир Путин подарил Иосифу Кобзону на юбилей не только картину «Шахтерская песня».

    Сам артист рассказал, что во время встречи в Кремле Путин процитировал известную эпиграмму поэта Александра Иванова: «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона». После этих слов президента вынесли бронзового бизона, передает ТАСС.

    смотретьПутин подарил юбиляру Кобзону «Шахтерскую песню»
    Путин подарил юбиляру Кобзону «Шахтерскую песню»
    Напомним, накануне Владимир Путин за чаем поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и подарил юбиляру картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского. Также глава государства подписал указ о награждении Кобзона знаком отличия «За благодеяние».

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