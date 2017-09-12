Путин подарил Кобзону бронзового бизона

Владимир Путин подарил Иосифу Кобзону на юбилей не только картину «Шахтерская песня».
Сам артист рассказал, что во время встречи в Кремле Путин процитировал известную эпиграмму поэта Александра Иванова: «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона». После этих слов президента вынесли бронзового бизона, передает ТАСС.
Напомним, накануне Владимир Путин за чаем поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и подарил юбиляру картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского. Также глава государства подписал указ о награждении Кобзона знаком отличия «За благодеяние».
Напомним, накануне Владимир Путин за чаем поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и подарил юбиляру картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского. Также глава государства подписал указ о награждении Кобзона знаком отличия «За благодеяние».
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