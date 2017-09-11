Лигалайз и Антоха MC через НТВ передали рэп-подарок Кобзону

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон отмечает юбилей — ему исполнилось 80 лет.
Владимир Путин поблагодарил Кобзона за неизменно государственную и патриотическую позицию и подарил ему картину «Шахтерская песня».
В свой день рождения Иосиф Кобзон готовится к большому юбилейному концерту, который пройдет 20 сентября в Кремлевском дворце. Сам исполнитель подсчитал, что в его репертуаре более трех тысяч песен, и к своему сентябрьскому бенефису он выберет лучшие из них.
Ну а сегодня певец принимает поздравления не только от президента, но и от коллег по Госдуме и, конечно, артистов. В эфире НТВ ему тоже приготовлен подарок. Поэтические поздравления Иосифу Кобзону сочинили два исполнителя — ветеран русского жесткого рэпа Лигалайз и лирик-миллениал Антоха MC.
Подробности — в сюжете НТВ.
В свой день рождения Иосиф Кобзон готовится к большому юбилейному концерту, который пройдет 20 сентября в Кремлевском дворце. Сам исполнитель подсчитал, что в его репертуаре более трех тысяч песен, и к своему сентябрьскому бенефису он выберет лучшие из них.
Ну а сегодня певец принимает поздравления не только от президента, но и от коллег по Госдуме и, конечно, артистов. В эфире НТВ ему тоже приготовлен подарок. Поэтические поздравления Иосифу Кобзону сочинили два исполнителя — ветеран русского жесткого рэпа Лигалайз и лирик-миллениал Антоха MC.
Подробности — в сюжете НТВ.
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