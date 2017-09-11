Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26
    Лигалайз и Антоха MC через НТВ передали рэп-подарок Кобзону. Кобзон, музыка и музыканты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛигалайз и Антоха MC через НТВ передали рэп-подарок Кобзону

    Лигалайз и Антоха MC через НТВ передали рэп-подарок Кобзону

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    Лигалайз и Антоха MC через НТВ передали <nobr>рэп-подарок</nobr> Кобзону

    Лигалайз и Антоха MC через НТВ передали рэп-подарок Кобзону

    Лигалайз и Антоха MC через НТВ передали <nobr>рэп-подарок</nobr> Кобзону

      Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон отмечает юбилей — ему исполнилось 80 лет.

      Владимир Путин поблагодарил Кобзона за неизменно государственную и патриотическую позицию и подарил ему картину «Шахтерская песня».

      В свой день рождения Иосиф Кобзон готовится к большому юбилейному концерту, который пройдет 20 сентября в Кремлевском дворце. Сам исполнитель подсчитал, что в его репертуаре более трех тысяч песен, и к своему сентябрьскому бенефису он выберет лучшие из них.

      Ну а сегодня певец принимает поздравления не только от президента, но и от коллег по Госдуме и, конечно, артистов. В эфире НТВ ему тоже приготовлен подарок. Поэтические поздравления Иосифу Кобзону сочинили два исполнителя — ветеран русского жесткого рэпа Лигалайз и лирик-миллениал Антоха MC.

      Подробности — в сюжете НТВ.

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