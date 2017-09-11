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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 15:24

    Путин подарил юбиляру Кобзону «Шахтерскую песню»

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путин подарил юбиляру Кобзону «Шахтерскую песню»

    Путин подарил юбиляру Кобзону «Шахтерскую песню»

    Путин подарил юбиляру Кобзону «Шахтерскую песню»
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Владимир Путин принял в Кремле Иосифа Кобзона и его супругу Нинель.

    Президент поздравил знаменитого исполнителя с 80-летием и подарил ему картину «Шахтерская песня» Александра Зеленского. Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча прошла в неформальной обстановке за чаем.

    смотретьИосиф Кобзон отмечает 80-летие
    Иосиф Кобзон отмечает 80-летие
    Также глава государства подписал указ о награждении Кобзона знаком «За благодеяние». Награда присуждена за активную благотворительную и общественную деятельность.

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