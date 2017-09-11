Путин подарил юбиляру Кобзону «Шахтерскую песню»

Владимир Путин принял в Кремле Иосифа Кобзона и его супругу Нинель.
Президент поздравил знаменитого исполнителя с 80-летием и подарил ему картину «Шахтерская песня» Александра Зеленского. Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча прошла в неформальной обстановке за чаем.
Также глава государства подписал указ о награждении Кобзона знаком «За благодеяние». Награда присуждена за активную благотворительную и общественную деятельность.
Также глава государства подписал указ о награждении Кобзона знаком «За благодеяние». Награда присуждена за активную благотворительную и общественную деятельность.
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