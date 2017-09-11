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  • 11.09, 15:24
    Иосиф Кобзон отмечает 80-летие. Кобзон, музыка и музыканты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИосиф Кобзон отмечает 80-летие

    Иосиф Кобзон отмечает 80-летие

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    Иосиф Кобзон отмечает <nobr>80-летие</nobr>

    Иосиф Кобзон отмечает 80-летие

    Иосиф Кобзон отмечает <nobr>80-летие</nobr>

      Коллеги, друзья и поклонники поздравляют с днем рождения легенду эстрады: Иосифу Кобзону исполняется 80 лет, 60 из которых он провел на сцене.

      1961 год, Голубой огонек. До всесоюзной славы Иосифа Кобзона — премьеры шлягера «А у нас во дворе» еще целый год. Он — артист цирка на Цветном бульваре — поет под аккомпанемент Александры Пахмутовой и, кажется, в первый и в последний раз в сопровождении кордебалета.

      Вокруг будут танцевать, а он останется стоять. Сменятся поколения бегающих, пляшущих, ярко разодетых артистов. И только ему, чтобы овладеть публикой, будет хватать лишь голоса. Его голос — обезоруживает. Выступает ли он с сольной программой в одном из концертных залов родного ему Донбасса или с нотой протеста в зале Государственной думы. Когда в 2015-м российской делегации не дадут слова на годовщине освобождения Освенцима он не сможет не спеть.

      Кобзона многие годы не будут пускать в США, считая его чуть ли не крестным отцом русской мафии. Он же крестным станет лишь один раз — сыну той женщины, что 24 октября 2002 года он выведет из здания театрального центра на Дубровке.

      Свое шестидесятилетие Иосиф Кобзон отметил десятичасовым концертом. Годы идут, энергия не иссякает. Он в Госдуме 20 лет, более 30 лет преподает в Гнесинке.

      Уже больше десяти лет Иосиф Давыдович борется с болезнью. Диагноз не скрывая — онкология, но и не афишируя. На афишах — анонс его юбилейного концерта. Разменяв девятый десяток, он выйдет на сцену Кремля.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

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