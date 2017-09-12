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  • 12.09, 05:00

    В Перу посла КНДР объявили персоной нон грата и высылают из страны

    1 комментарий

    В Перу посла КНДР объявили персоной нон грата и высылают из страны

    В Перу посла КНДР объявили персоной нон грата и высылают из страны

    МИД Перу дал 120 часов послу Северной Кореи на то, чтобы он покинул страну.

    Сообщение пресс-службы МИД Перу: «Правительство Перу объявило персоной нон грата посла КНДР Ким Хак-Чхоля и просит его покинуть территорию страны в течение пяти дней».

    Причиной произошедшего власти латиноамериканской страны назвали «неоднократные вопиющие нарушения КНДР резолюций Совета безопасности ООН». Напомним, в пятницу аналогичное решение приняли власти Мексики, выславшие из страны единственного в Северной Америке посла КНДР.

    После того, как дипломат покинет Перу, действующие посольства КНДР останутся лишь в двух странах Северной и Южной Америки: в Бразилии и на Кубе.

    Напомним, в воскресенье, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. В ночь на вторник по московскому времени Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР. Подготовленный делегацией США проект резолюции получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай.

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