В Перу посла КНДР объявили персоной нон грата и высылают из страны

МИД Перу дал 120 часов послу Северной Кореи на то, чтобы он покинул страну.
Сообщение пресс-службы МИД Перу: «Правительство Перу объявило персоной нон грата посла КНДР Ким Хак-Чхоля и просит его покинуть территорию страны в течение пяти дней».
Причиной произошедшего власти латиноамериканской страны назвали «неоднократные вопиющие нарушения КНДР резолюций Совета безопасности ООН». Напомним, в пятницу аналогичное решение приняли власти Мексики, выславшие из страны единственного в Северной Америке посла КНДР.
После того, как дипломат покинет Перу, действующие посольства КНДР останутся лишь в двух странах Северной и Южной Америки: в Бразилии и на Кубе.
Напомним, в воскресенье, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. В ночь на вторник по московскому времени Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР. Подготовленный делегацией США проект резолюции получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай.
Причиной произошедшего власти латиноамериканской страны назвали «неоднократные вопиющие нарушения КНДР резолюций Совета безопасности ООН». Напомним, в пятницу аналогичное решение приняли власти Мексики, выславшие из страны единственного в Северной Америке посла КНДР.
После того, как дипломат покинет Перу, действующие посольства КНДР останутся лишь в двух странах Северной и Южной Америки: в Бразилии и на Кубе.
Напомним, в воскресенье, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. В ночь на вторник по московскому времени Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР. Подготовленный делегацией США проект резолюции получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай.
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