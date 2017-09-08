Мексика объявила посла КНДР персоной нон грата

Власти Мексики объявили, что посол КНДР должен покинуть страну в течение 72 часов.
Мексика объявила персоной нон грата посла КНДР Ким Хён Ки, который был единственным диппредставителем Северной Кореи в Северной Америке.
Из заявления МИД Мексики: «Сегодня правительство Мексики объявило посла КНДР господина Ким Хён Ки персоной нон грата и предоставило ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны. Этот шаг выражает абсолютное неприятие недавних ядерных испытаний КНДР, которые нарушают нормы международного права и представляют собой опасность для азиатского региона и всего мира».
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето также издал указ, в котором обязал федеральные ведомства своей страны полностью соблюдать резолюцию Совбеза ООН и санкции, введенные в отношении Северной Кореи.
До этого момента посольства КНДР действовали лишь в четырех странах Северной и Южной Америки: в Мексике, Бразилии, Кубе и Перу, напоминает РИА Новости. Теперь в Северной Америке не будет ни одного посла КНДР.
Напомним, в воскресенье, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть помещен на баллистическую ракету. При этом на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. В ЕС пригрозили расширить санкции против Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп даже заявил, что не исключает применения военных мер. Владимир Путин осудил действия Северной Кореи, предупредив, что нагнетание военной истерии ведет в тупик.
Из заявления МИД Мексики: «Сегодня правительство Мексики объявило посла КНДР господина Ким Хён Ки персоной нон грата и предоставило ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны. Этот шаг выражает абсолютное неприятие недавних ядерных испытаний КНДР, которые нарушают нормы международного права и представляют собой опасность для азиатского региона и всего мира».
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето также издал указ, в котором обязал федеральные ведомства своей страны полностью соблюдать резолюцию Совбеза ООН и санкции, введенные в отношении Северной Кореи.
До этого момента посольства КНДР действовали лишь в четырех странах Северной и Южной Америки: в Мексике, Бразилии, Кубе и Перу, напоминает РИА Новости. Теперь в Северной Америке не будет ни одного посла КНДР.
Напомним, в воскресенье, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть помещен на баллистическую ракету. При этом на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. В ЕС пригрозили расширить санкции против Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп даже заявил, что не исключает применения военных мер. Владимир Путин осудил действия Северной Кореи, предупредив, что нагнетание военной истерии ведет в тупик.
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