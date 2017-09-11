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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 13:54
    Во Флориде за мародерство во время урагана «Ирма» задержаны 28 человек. США, задержание, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Флориде за мародерство во время урагана «Ирма» задержаны 28 человек

    Во Флориде за мародерство во время урагана «Ирма» задержаны 28 человек

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    • @MiamiPD / twitter.com
    Во Флориде за мародерство во время урагана «Ирма» задержаны 28 человек

    Во Флориде за мародерство во время урагана «Ирма» задержаны 28 человек

    Во Флориде за мародерство во время урагана «Ирма» задержаны 28 человек
    • @MiamiPD / twitter.com

      • Полицейские округа Майами-Дейд во Флориде задержали 28 человек за кражи и мародерство во время урагана «Ирма».

      Об этом правоохранители сообщили в своем микроблоге Twitter. Полиция округа за грабежи и мародерство во время урагана «Ирма». Соответствующее сообщение размещено в понедельник на странице местных органов правопорядка в 

      Из сообщения полиции: «К настоящему моменту 28 человек задержаны за мародерство. Сотрудники полиции продолжают патрулирование».

      Полицейские также попросили жителей Флориды незамедлительно сообщать им о любых случаях грабежей и мародерства.

      Ранее стражи порядка с поличным задержали девятерых грабителей в городе Форт-Лодердейл. Злоумышленники пытались ограбить ломбард во время разгула стихии. Подобные случаи наблюдались и в Техасе во время недавнего урагана «Харви».

      смотретьУраган «Ирма» над Флоридой ослаб до первой категории
      Ураган «Ирма» над Флоридой ослаб до первой категории
      Ураган «Ирма» ударил по Флориде этой ночью. Сформировались как минимум пять торнадо, в том числе около атомной электростанции. Работа АЭС остановлена. Без электричества остались три миллиона человека.

      В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил на территории штата режим крупного стихийного бедствия. Власти прогнозируют, что от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. В настоящий момент около 114 тысяч человек размещены в 500 временных убежищах.

      По последней информации, сейчас ураган ослаб до первой категории.

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