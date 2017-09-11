Во Флориде за мародерство во время урагана «Ирма» задержаны 28 человек

Полицейские округа
Майами-Дейд во Флориде задержали 28 человек за кражи и мародерство во время урагана «Ирма».
Об этом правоохранители сообщили в своем микроблоге Twitter. Полиция округа за грабежи и мародерство во время урагана «Ирма». Соответствующее сообщение размещено в понедельник на странице местных органов правопорядка в
Из сообщения полиции: «К настоящему моменту 28 человек задержаны за мародерство. Сотрудники полиции продолжают патрулирование».
Полицейские также попросили жителей Флориды незамедлительно сообщать им о любых случаях грабежей и мародерства.
Ранее стражи порядка с поличным задержали девятерых грабителей в городе Форт-Лодердейл. Злоумышленники пытались ограбить ломбард во время разгула стихии. Подобные случаи наблюдались и в Техасе во время недавнего урагана «Харви».
Ураган «Ирма» ударил по Флориде этой ночью. Сформировались как минимум пять торнадо, в том числе около атомной электростанции. Работа АЭС остановлена. Без электричества остались три миллиона человека.
В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил на территории штата режим крупного стихийного бедствия. Власти прогнозируют, что от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. В настоящий момент около 114 тысяч человек размещены в 500 временных убежищах.
По последней информации, сейчас ураган ослаб до первой категории.
Из сообщения полиции: «К настоящему моменту 28 человек задержаны за мародерство. Сотрудники полиции продолжают патрулирование».
Полицейские также попросили жителей Флориды незамедлительно сообщать им о любых случаях грабежей и мародерства.
Ранее стражи порядка с поличным задержали девятерых грабителей в городе Форт-Лодердейл. Злоумышленники пытались ограбить ломбард во время разгула стихии. Подобные случаи наблюдались и в Техасе во время недавнего урагана «Харви».
Ураган «Ирма» ударил по Флориде этой ночью. Сформировались как минимум пять торнадо, в том числе около атомной электростанции. Работа АЭС остановлена. Без электричества остались три миллиона человека.
В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил на территории штата режим крупного стихийного бедствия. Власти прогнозируют, что от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. В настоящий момент около 114 тысяч человек размещены в 500 временных убежищах.
По последней информации, сейчас ураган ослаб до первой категории.
Комментарии