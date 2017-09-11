Ураган «Ирма» над Флоридой ослаб до первой категории

Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил об ослаблении обрушившегося на Флориду урагана «Ирма».
По данным центра, ураган ослаб до первой категории, скорость ветра замедлилась до 135 км/ч. Эпицентр урагана находится примерно в 40 километрах к северо-востоку от города Тампа и в 30 километрах к северо-западу от города Лейкленд. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 24 километра в час, передает РИА Новости.
Ураган «Ирма» ударил по Флориде этой ночью. Сформировались как минимум пять торнадо, в том числе около атомной электростанции. Работа АЭС остановлена. Без электричества остались три миллиона человека.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата.
Власти прогнозируют, что от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. В настоящий момент около 114 тысяч человек размещены в 500 временных убежищах.
Ураган «Ирма» ударил по Флориде этой ночью. Сформировались как минимум пять торнадо, в том числе около атомной электростанции. Работа АЭС остановлена. Без электричества остались три миллиона человека.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал документ об объявлении режима крупного стихийного бедствия на территории штата.
Власти прогнозируют, что от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. В настоящий момент около 114 тысяч человек размещены в 500 временных убежищах.
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