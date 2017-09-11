Поклонская назвала поджоги машин провокацией сторонников «Матильды»

Наталья Поклонская просит правоохранителей расследовать инцидент с возгоранием машин около офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала правоохранительные органы оценить ситуацию с поджогом машин у офиса адвоката Алексея Учителя «с учетом простого правила — кому это выгодно». По мнению ярой противницы творчества Учителя, инцидент у адвокатской конторы может быть провокацией. Поклонская адресовала правоохранителям ряд вопросов на своих страницах в соцсетях.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок? Кто на самом деле все это планировал и осуществлял? Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?»
Поклонская уверяет, что «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве».
Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин рассказал, что рано утром рядом с его офисом в столице неизвестные подожгли две машины, а после разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть». На прошлой неделе в Петербурге неизвестные кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. А в Екатеринбурге местный житель на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок? Кто на самом деле все это планировал и осуществлял? Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?»
Поклонская уверяет, что «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве».
Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин рассказал, что рано утром рядом с его офисом в столице неизвестные подожгли две машины, а после разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть». На прошлой неделе в Петербурге неизвестные кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. А в Екатеринбурге местный житель на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом.
Комментарии