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  • 11.09, 12:22

    Поклонская назвала поджоги машин провокацией сторонников «Матильды»

    1 комментарий
    • Константин Добрынин / facebook.com
    Поклонская назвала поджоги машин провокацией сторонников «Матильды»

    Поклонская назвала поджоги машин провокацией сторонников «Матильды»

    Поклонская назвала поджоги машин провокацией сторонников «Матильды»
  • Константин Добрынин / facebook.com

    • Наталья Поклонская просит правоохранителей расследовать инцидент с возгоранием машин около офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.

    Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала правоохранительные органы оценить ситуацию с поджогом машин у офиса адвоката Алексея Учителя «с учетом простого правила — кому это выгодно». По мнению ярой противницы творчества Учителя, инцидент у адвокатской конторы может быть провокацией. Поклонская адресовала правоохранителям ряд вопросов на своих страницах в соцсетях.

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок? Кто на самом деле все это планировал и осуществлял? Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?»

    Поклонская уверяет, что «единственной формой протеста против совершающегося осквернения нашей исторической памяти и Святынь православные видят только в молитве».

    смотретьПоджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
    Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
    Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин рассказал, что рано утром рядом с его офисом в столице неизвестные подожгли две машины, а после разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть». На прошлой неделе в Петербурге неизвестные кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. А в Екатеринбурге местный житель на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом.

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