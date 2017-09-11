Юрий Трутнев: мы научились привлекать инвестиции на землю русскую. Эксклюзив НТВ

Задача по привлечению инвестиций на Дальний Восток в целом решена. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе,
вице-премьер Юрий Трутнев.
В беседе с ведущим программы «Поздняков» полпред президента в ДФО отметил, что первый этап развития Дальнего Востока можно считать завершенным.
Юрий Трутнев: «Мы считаем, что первый этап развития Дальнего Востока состоялся. Что это значит? Это значит, что мы научились привлекать инвестиции на Дальний Восток. Научились привлекать инвестиции на землю русскую».
Для комплексного развития территории, особенно в местах реализации инвестиционных проектов, нужен определенный объем финансовых средств, и этот вопрос, по словам Трутнева, находится на контроле правительства.
Юрий Трутнев: «Для этого нужен объем финансирования определенный. Мы его посчитали, доложили Владимиру Владимировичу. Он согласился дать поручение правительству РФ определить источники финансирования. Теперь это на его контроле. Я думаю, что мы эту задачу тоже решим».
На сегодняшний день темпы экономического роста на Дальнем Востоке в два раза превышают среднероссийские. Индекс прироста инвестиций — 17%, темпы роста строительства — 19%. По словам Трутнева, если исходить из опыта Восточных экономических форумов, доводить до реализации удается 85% достигнутых соглашений. Но главное — тренд, подчеркнул полпред президента.
Юрий Трутнев: «В стадии реализации — 837 проектов на территории Дальнего Востока, а сдаем мы в этом году 86. Десятую часть. Но это тоже неплохо за три года построить завод. Но ведь проблема в чем? Проблема в том, что вот эти вот 837 минус 86 отдачи еще давать не будут. Они в стройке, они дадут индекс прироста строительства, они дадут рабочие места при строительстве, но валовый продукт они не вытащат вверх. Поэтому будет некоторая сдвижка, и я думаю, что более мощный прирост темпов роста экономики мы получим через два-три года».
По словам Трутнева, отток рабочих кадров с Дальнего Востока удалось приостановить, но говорить, что в регион хлынули толпы желающих там жить и работать, пока преждевременно, и этот вопрос планируется решать совместно с инвесторами.
Программа дальневосточного гектара работает, хотя иногда и спотыкается, признал вице-премьер. Проблемы иногда создают несовпадение реальных координат участков с теми, что заявлены на информационных ресурсах, а также несовершенство действующего кадастра.
Юрий Трутнев: «Я надеюсь, мы все-таки добьем кадастр, на это требуется около 3 миллиардов. Деньги эти, я думаю, мы найдем. Очень хочется, чтобы у нас человек землю в онлайне получал. Набрал — и ему в течение нескольких минут обратно пришел проект договора. Если мы так научимся — ничего подобного в мире нет — это будет круто».
Что касается возможности предоставления земли в регионе соотечественникам за рубежом, то, по словам Трутнева, интерес к теме проявляют и на Украине, и в США, и в Канаде, и в Латинской Америке.
Полпред также прокомментировал тезис о том, что это может стать дополнительной нагрузкой на региональные бюджеты.
Юрий Трутнев: «Мы в любом случае будем выделять деньги на строительство новых населенных пунктов и инфраструктуру, поэтому мы здесь регионы одни не оставим. Конечно, если они справятся, мы постараемся федеральные деньги не тратить лишние, но, если это будут большие населенные пункты, если нужна будет помощь, конечно, мы будем это делать вместе».
Трутнев также напомнил, что с 2018 года — соответствующее решение было принято президентом — прирост федеральной части налога на прибыль будет оставаться на территориях, следовательно, их доходы должны увеличиться.
Полная версия интервью — в видеоматериале. Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сразу после «Итогов дня».
Юрий Трутнев: «Мы считаем, что первый этап развития Дальнего Востока состоялся. Что это значит? Это значит, что мы научились привлекать инвестиции на Дальний Восток. Научились привлекать инвестиции на землю русскую».
Для комплексного развития территории, особенно в местах реализации инвестиционных проектов, нужен определенный объем финансовых средств, и этот вопрос, по словам Трутнева, находится на контроле правительства.
Юрий Трутнев: «Для этого нужен объем финансирования определенный. Мы его посчитали, доложили Владимиру Владимировичу. Он согласился дать поручение правительству РФ определить источники финансирования. Теперь это на его контроле. Я думаю, что мы эту задачу тоже решим».
На сегодняшний день темпы экономического роста на Дальнем Востоке в два раза превышают среднероссийские. Индекс прироста инвестиций — 17%, темпы роста строительства — 19%. По словам Трутнева, если исходить из опыта Восточных экономических форумов, доводить до реализации удается 85% достигнутых соглашений. Но главное — тренд, подчеркнул полпред президента.
Юрий Трутнев: «В стадии реализации — 837 проектов на территории Дальнего Востока, а сдаем мы в этом году 86. Десятую часть. Но это тоже неплохо за три года построить завод. Но ведь проблема в чем? Проблема в том, что вот эти вот 837 минус 86 отдачи еще давать не будут. Они в стройке, они дадут индекс прироста строительства, они дадут рабочие места при строительстве, но валовый продукт они не вытащат вверх. Поэтому будет некоторая сдвижка, и я думаю, что более мощный прирост темпов роста экономики мы получим через два-три года».
По словам Трутнева, отток рабочих кадров с Дальнего Востока удалось приостановить, но говорить, что в регион хлынули толпы желающих там жить и работать, пока преждевременно, и этот вопрос планируется решать совместно с инвесторами.
Программа дальневосточного гектара работает, хотя иногда и спотыкается, признал вице-премьер. Проблемы иногда создают несовпадение реальных координат участков с теми, что заявлены на информационных ресурсах, а также несовершенство действующего кадастра.
Юрий Трутнев: «Я надеюсь, мы все-таки добьем кадастр, на это требуется около 3 миллиардов. Деньги эти, я думаю, мы найдем. Очень хочется, чтобы у нас человек землю в онлайне получал. Набрал — и ему в течение нескольких минут обратно пришел проект договора. Если мы так научимся — ничего подобного в мире нет — это будет круто».
Что касается возможности предоставления земли в регионе соотечественникам за рубежом, то, по словам Трутнева, интерес к теме проявляют и на Украине, и в США, и в Канаде, и в Латинской Америке.
Полпред также прокомментировал тезис о том, что это может стать дополнительной нагрузкой на региональные бюджеты.
Юрий Трутнев: «Мы в любом случае будем выделять деньги на строительство новых населенных пунктов и инфраструктуру, поэтому мы здесь регионы одни не оставим. Конечно, если они справятся, мы постараемся федеральные деньги не тратить лишние, но, если это будут большие населенные пункты, если нужна будет помощь, конечно, мы будем это делать вместе».
Трутнев также напомнил, что с 2018 года — соответствующее решение было принято президентом — прирост федеральной части налога на прибыль будет оставаться на территориях, следовательно, их доходы должны увеличиться.
Полная версия интервью — в видеоматериале. Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сразу после «Итогов дня».
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