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  • 06.09, 12:37

    Путин предложил наделять дальневосточным гектаром россиян, приезжающих из-за рубежа

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    Путин предложил наделять дальневосточным гектаром россиян, приезжающих <nobr>из-за</nobr> рубежа

    Путин предложил наделять дальневосточным гектаром россиян, приезжающих из-за рубежа

    Путин предложил наделять дальневосточным гектаром россиян, приезжающих <nobr>из-за</nobr> рубежа
  • Фото: ТАСС

    • Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять так называемые дальневосточные гектары соотечественникам, приезжающим из-за рубежа.

    Президент отметил, что люди приезжают на Дальний Восток из-за границы с «желанием работать, создавать крепкие многодетные семьи» и поэтому их нужно поддержать.

    Кроме того, Путин предложил выделять дополнительные земельные наделы тем обладателям «дальневосточного гектара», которые уже эффективно используют свои участки.

    Владимир Путин, президент РФ: «Программа „Дальневосточный гектар“ уже доказывает свою значимость. Тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить для освоения землю большей площади».

    смотретьЗаявки на дальневосточный гектар подали около 100 тысяч россиян
    Заявки на дальневосточный гектар подали около 100 тысяч россиян
    Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, по истечении этого срока при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

    К середине августа текущего года заявки на дальневосточный гектар подали около 100 тысяч россиян. Но освоенных земель пока немного. В Хабаровском крае — это лишь несколько сотен участков из 6500: в основном пасеки и сенокосы. Интерес к дальневосточным гектарам планируется привлекать и с помощью леса и охотугодий. Раньше эти территории были под запретом.

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