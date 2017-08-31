«Это все мое!»: блогер делится опытом участия в программе «Дальневосточный гектар»

По государственной программе «Дальневосточный гектар» свой кусок земли получили уже почти 30 тысяч человек. Заявки подали около 100 тысяч желающих. И это не предел. Власти Хабаровского края собираются увеличить предоставляемые территории. Наделы будут выкраивать из охотничьих угодий и защитных лесов.

Приморский блогер Андрей Попов инспектирует свой дальневосточный гектар после сильного дождя и с облегчением вздыхает — подарок от государства никуда не уплыл. «Вот это все мое», — удовлетворенно говорит землевладелец. На самом деле у него 9 участков. Бесплатную землю Андрей оформил на всю семью по коллективной заявке, чтобы в будущем построить большой дом и мультиферму.



Весной этого года блогер стал выкладывать в соцсетях видеоролики, в которых доступно и с юмором рассказывает о личном опыте участия в госпрограмме. Получилось своего рода наглядное пособие для начинающих: как выбрать участок, как определиться с видом деятельности и выполнить все намеченное, чтобы через 5 лет получить арендованный надел в собственность и стать полноправным хозяином земли. Впрочем, Андрей Попов не только консультирует, но и сам готов прислушаться к советам других обладателей гектара.



Инициативу автора видеоотчетов наряду с обычными пользователями оценили и в созданном по распоряжению правительства Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Об историях успеха и проблемах, связанных с выполнением закона о бесплатном гектаре, сотрудники организации намерены рассказать на Восточном экономическом форуме в начале сентября. Этой теме будет посвящена отдельная дискуссионная площадка. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.