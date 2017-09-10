На Восточном экономическом форуме были заключены сделки на триллионы рублей. Но каждая ли копейка пойдет в дело? Почему Владимир Путин устроил чиновникам разнос за формальное отношение к развитию Дальнего Востока? Что ответить тем, кто считает, что в регион вкладывают неоправданно много и не вовремя? И какая связь между дальневосточным гектаром и перспективой выдачи гражданам земли за считаные минуты в
онлайн-режиме?
На эти и другие вопросы полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев ответил в эксклюзивном интервью ведущему программы «Поздняков».
О результатах ВЭФ в цифрах
Два триллиона — это немаленькая сумма: 55 миллиардов долларов. Но это и не такая сумма, чтобы мы сказали: «Все! Дальний Восток осчастливили! Все стало хорошо!»
Об отдаче от триллионных контрактов, заключенных на ВЭФ
КПД предыдущих форумов — 85%. Мы контролируем. У нас 85% соглашений доходит до их реализации.
О влиянии северокорейского фактора на Азиатско-Тихоокеанский регион
Влияет ли на жизнь, настроение людей состояние кризиса на Корейском полуострове? Наверное, да. Но уж точно не погасит экономику. Вот такого не произойдет.
Об этапах и уроках
Мы считаем, что первый этап развития Дальнего Востока состоялся. Что это значит? Это значит, что мы научились привлекать инвестиции на землю русскую.
Об объеме финансовой поддержки Дальнего Востока
Мы его посчитали, доложили Владимиру Владимировичу. Он согласился дать поручение правительству Российской Федерации определить источники финансирования. Теперь это на его контроле. Я думаю, что мы эту задачу тоже решим.
О темпах роста
По темпам экономического роста на Дальнем Востоке: они более чем в два раза превышают среднероссийские. Индекс прироста инвестиций у нас — 17%, темпы роста строительства — 19%. Это неплохие показатели.
О новых названиях на карте
Мы в любом случае будем выделять деньги на строительство новых населенных пунктов и инфраструктуру, поэтому мы здесь регионы одни не оставим. Конечно, если они справятся, мы постараемся федеральные деньги не тратить лишние.
О балансе между развитием и охраной природы
Где, извините, природу погубим? На Дальнем Востоке? Где один человек на один квадратный километр? Это кто говорит? Это говорят люди, которые вообще не знакомы с тем, что такое Дальний Восток. Мне эта позиция кажется надуманной.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на вторник, 12 сентября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О результатах ВЭФ в цифрах
Два триллиона — это немаленькая сумма: 55 миллиардов долларов. Но это и не такая сумма, чтобы мы сказали: «Все! Дальний Восток осчастливили! Все стало хорошо!»
Об отдаче от триллионных контрактов, заключенных на ВЭФ
КПД предыдущих форумов — 85%. Мы контролируем. У нас 85% соглашений доходит до их реализации.
О влиянии северокорейского фактора на Азиатско-Тихоокеанский регион
Влияет ли на жизнь, настроение людей состояние кризиса на Корейском полуострове? Наверное, да. Но уж точно не погасит экономику. Вот такого не произойдет.
Об этапах и уроках
Мы считаем, что первый этап развития Дальнего Востока состоялся. Что это значит? Это значит, что мы научились привлекать инвестиции на землю русскую.
Об объеме финансовой поддержки Дальнего Востока
Мы его посчитали, доложили Владимиру Владимировичу. Он согласился дать поручение правительству Российской Федерации определить источники финансирования. Теперь это на его контроле. Я думаю, что мы эту задачу тоже решим.
О темпах роста
По темпам экономического роста на Дальнем Востоке: они более чем в два раза превышают среднероссийские. Индекс прироста инвестиций у нас — 17%, темпы роста строительства — 19%. Это неплохие показатели.
О новых названиях на карте
Мы в любом случае будем выделять деньги на строительство новых населенных пунктов и инфраструктуру, поэтому мы здесь регионы одни не оставим. Конечно, если они справятся, мы постараемся федеральные деньги не тратить лишние.
О балансе между развитием и охраной природы
Где, извините, природу погубим? На Дальнем Востоке? Где один человек на один квадратный километр? Это кто говорит? Это говорят люди, которые вообще не знакомы с тем, что такое Дальний Восток. Мне эта позиция кажется надуманной.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на вторник, 12 сентября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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