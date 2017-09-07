На ВЭФ-2017 подписаны контракты на рекордную сумму

На Восточном экономическом форуме подписаны 194 соглашения на общую сумму около 2,5 трлн рублей.
В столице Приморья, где завершается Восточный экономический форум, подводят первые итоги, и уже есть рекорд. По сравнению с прошлым годом общая сумма контрактов, подписанных на форуме, увеличилась на 600 млрд рублей и составила 2,5 трлн рублей. Всего на форуме было подписано 194 контракта.
Центральным же событием международной площадки стало сегодняшнее пленарное заседание с участием глав России, Японии, Южной Кореи и Монголии. Речь шла о кризисе на Корейском полуострове и о развитии Дальнего Востока. Было отмечено единство взглядов стран-участниц ВЭФ-2017 по вопросам развития и наращивания сотрудничества, а также нынешней роли азиатских стран в мировой экономике.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Центральным же событием международной площадки стало сегодняшнее пленарное заседание с участием глав России, Японии, Южной Кореи и Монголии. Речь шла о кризисе на Корейском полуострове и о развитии Дальнего Востока. Было отмечено единство взглядов стран-участниц ВЭФ-2017 по вопросам развития и наращивания сотрудничества, а также нынешней роли азиатских стран в мировой экономике.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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