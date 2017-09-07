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  • 07.09, 15:53
    На ВЭФ-2017 подписаны контракты на рекордную сумму. Владивосток, Дальний Восток, Монголия, Путин, экономика и бизнес, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа ВЭФ-2017 подписаны контракты на рекордную сумму

    На ВЭФ-2017 подписаны контракты на рекордную сумму

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    На <nobr>ВЭФ-2017</nobr> подписаны контракты на рекордную сумму

    На ВЭФ-2017 подписаны контракты на рекордную сумму

    На <nobr>ВЭФ-2017</nobr> подписаны контракты на рекордную сумму

      На Восточном экономическом форуме подписаны 194 соглашения на общую сумму около 2,5 трлн рублей.

      В столице Приморья, где завершается Восточный экономический форум, подводят первые итоги, и уже есть рекорд. По сравнению с прошлым годом общая сумма контрактов, подписанных на форуме, увеличилась на 600 млрд рублей и составила 2,5 трлн рублей. Всего на форуме было подписано 194 контракта.

      Центральным же событием международной площадки стало сегодняшнее пленарное заседание с участием глав России, Японии, Южной Кореи и Монголии. Речь шла о кризисе на Корейском полуострове и о развитии Дальнего Востока. Было отмечено единство взглядов стран-участниц ВЭФ-2017 по вопросам развития и наращивания сотрудничества, а также нынешней роли азиатских стран в мировой экономике.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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