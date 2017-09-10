«Ирмагеддон»: эвакуация во Флориде стала самой массовой в истории США

Ураган «Ирма» приблизился к Флориде. Стихия надвигается на самый южный город штата
Ки-Уэст. Президент США Дональд Трамп провел совещание с правительством по подготовке к урагану. Он призвал жителей следовать всем инструкциям и покинуть прибрежные районы.
До удара «Ирмы» по Флориде, по прогнозам метеорологов, остались считаные часы. В Майами уже чувствуются поры ветра до 100 километров в час, зарядил мелкий дождь. «Ирма» несколько растеряла силу, но специалисты уверены, что на подходе к материковой части Соединенных Штатов стихия вновь наберет мощь.
Главная опасность — волны, которые ураганный ветер погонит на прибрежные районы Флориды. Они могут достичь четырехметровой высоты — этого достаточно, чтобы затопить десятки километров густонаселенного западного побережья штата. Вот почему, несмотря на то, что времени почти не осталось, власти продолжают уговаривать людей уезжать из потенциально опасных районов.
Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Поток воды высотой от полутора до трех с половиной метров накроет ваш дом. Если вы когда-либо видели, как это происходит, то вода идет очень быстро, стеной и потом уходит. Такое вы не переживете. Если вам приказали эвакуироваться — уезжайте. Не вечером, не через час, а прямо сейчас».
Всего во Флориде, убегая от урагана, снялись с мест около 7 миллионов человек — треть жителей штата. Это, наверное, самая массовая эвакуация людей в истории Америки. Все убежища и пункты помощи бегущим от стихии людям переполнены. Они могут разместить лишь несколько десятков тысяч.
Во многих прибрежных городах штата уже ввели комендантский час, предупредив остающихся в своих домах людей, что, пока ураган не пройдет, полиция и экстренные службы не смогут отвечать на вызовы.
Российский боец Алексей Олейник — один из тех, кто рискнул остаться с семьей в Майами, не желая уезжать в забитые беженцами пункты помощи.
Алексей Олейник: «Если будет совсем плохо, будем баррикадироваться в доме, нашли пару безопасных мест. Либо будем пытаться выезжать на север. Машину упаковали полностью питанием, медикаментами. Все-все-все».
«Ирму» называют самым опасным ураганом, который когда-либо угрожал Флориде. Недаром его уже окрестили «Ирмагеддон». В Америке считают, что этот шторм может пойти и дальше на север — вглубь страны, поэтому эвакуация идет уже и в Северной Каролине, и в Джорджии.
Пока Флорида только готовится принять на себя шторм, на Карибских островах, по которым «Ирма» прошлась два дня назад, продолжают подсчитывать погибших — сейчас называют цифру в 25 человек. Нанесенный ущерб оценивают в миллиард с лишним евро. Тем временем разрушенным островам грозит новая напасть — ураган «Хосе», которому уже присвоили четвертую категорию, может дойти до них уже в течение суток.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Главная опасность — волны, которые ураганный ветер погонит на прибрежные районы Флориды. Они могут достичь четырехметровой высоты — этого достаточно, чтобы затопить десятки километров густонаселенного западного побережья штата. Вот почему, несмотря на то, что времени почти не осталось, власти продолжают уговаривать людей уезжать из потенциально опасных районов.
Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Поток воды высотой от полутора до трех с половиной метров накроет ваш дом. Если вы когда-либо видели, как это происходит, то вода идет очень быстро, стеной и потом уходит. Такое вы не переживете. Если вам приказали эвакуироваться — уезжайте. Не вечером, не через час, а прямо сейчас».
Всего во Флориде, убегая от урагана, снялись с мест около 7 миллионов человек — треть жителей штата. Это, наверное, самая массовая эвакуация людей в истории Америки. Все убежища и пункты помощи бегущим от стихии людям переполнены. Они могут разместить лишь несколько десятков тысяч.
Во многих прибрежных городах штата уже ввели комендантский час, предупредив остающихся в своих домах людей, что, пока ураган не пройдет, полиция и экстренные службы не смогут отвечать на вызовы.
Российский боец Алексей Олейник — один из тех, кто рискнул остаться с семьей в Майами, не желая уезжать в забитые беженцами пункты помощи.
Алексей Олейник: «Если будет совсем плохо, будем баррикадироваться в доме, нашли пару безопасных мест. Либо будем пытаться выезжать на север. Машину упаковали полностью питанием, медикаментами. Все-все-все».
«Ирму» называют самым опасным ураганом, который когда-либо угрожал Флориде. Недаром его уже окрестили «Ирмагеддон». В Америке считают, что этот шторм может пойти и дальше на север — вглубь страны, поэтому эвакуация идет уже и в Северной Каролине, и в Джорджии.
Пока Флорида только готовится принять на себя шторм, на Карибских островах, по которым «Ирма» прошлась два дня назад, продолжают подсчитывать погибших — сейчас называют цифру в 25 человек. Нанесенный ущерб оценивают в миллиард с лишним евро. Тем временем разрушенным островам грозит новая напасть — ураган «Хосе», которому уже присвоили четвертую категорию, может дойти до них уже в течение суток.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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