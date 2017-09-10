Десятки тысяч жителей Флориды укрылись от «Ирмы» в убежищах

Флорида готовится принять удар урагана «Ирма». Более 70 тысяч человек размещены в 385 временных убежищах, заявил на
пресс-конференции губернатор штата Рик Скотт.
Губернатор напомнил, что обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек. По словам Скотта, на побережье прогнозируется прилив воды высотой 4,6 м. Без электроэнергии из-за непогоды остались более 76 тысяч человек. Он также напомнил о коварном характере стихии.
Рик Скотт, губернатор Флориды: «Помните, ослабление силы ветра на улице не означает, что опасность миновала. Ни в коем случае не открывайте окна во время мнимого затишья. Шторм, как волны в море, приходит и уходит, чтобы снова вернуться».
«Ирма» может обрушить на Флориду не только ветер, ливни и подтопления, есть угроза торнадо. В воскресенье смерчи ожидаются на юге и в центральной части штата, передает ТАСС.
Напомним, ураган «Ирма», ослабший до третьей категории мощности, ждут во Флориде этим утром. Президент США провел в связи с приближением стихии совещание с членами правительства.
Рик Скотт, губернатор Флориды: «Помните, ослабление силы ветра на улице не означает, что опасность миновала. Ни в коем случае не открывайте окна во время мнимого затишья. Шторм, как волны в море, приходит и уходит, чтобы снова вернуться».
If you're in an evacuation zone, you need to get to a shelter — "there's not many hours left," warns @FLGovScott https://t.co/iyIfhG7hHP pic.twitter.com/A83ESYbnoa— CBS News (@CBSNews) 9 сентября 2017 г.
«Ирма» может обрушить на Флориду не только ветер, ливни и подтопления, есть угроза торнадо. В воскресенье смерчи ожидаются на юге и в центральной части штата, передает ТАСС.
Напомним, ураган «Ирма», ослабший до третьей категории мощности, ждут во Флориде этим утром. Президент США провел в связи с приближением стихии совещание с членами правительства.
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