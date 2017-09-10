Боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада

Сирийские правительственные войска расширяют коридор между аэродромом и городом
Дейр-эз-Зор, проводя успешные боевые действия на флангах.
Сопротивление террористов в районе аэродрома было сломлено накануне, благодаря массированному авиаудару наших ВКС, поддержавших наступление сирийских войск.
В итоге окружение боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) было прорвано, говорится в сообщении Минобороны России.
В настоящее время правительственные войска расширяют образованный коридор. Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в полном окружении террористов более трех лет.
После серии ударов, которые нанесли сирийские ВВС и российские ВКС, террористы из «Исламского государства» начали беспорядочное отступление из Дейр-эз-Зора, сообщает ТАСС. Боевики отступают в юго-восточном направлении у иракской границы.
В итоге окружение боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) было прорвано, говорится в сообщении Минобороны России.
В настоящее время правительственные войска расширяют образованный коридор. Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в полном окружении террористов более трех лет.
После серии ударов, которые нанесли сирийские ВВС и российские ВКС, террористы из «Исламского государства» начали беспорядочное отступление из Дейр-эз-Зора, сообщает ТАСС. Боевики отступают в юго-восточном направлении у иракской границы.
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