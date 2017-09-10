Счастливое утро
ТВ-Эфир
Счастливое утро
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.09, 09:03
    Боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада. Исламское государство, Минобороны РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада

    Боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада

    комментировать
    Боевики ИГ бегут из <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr> под натиском ВКС РФ и армии Асада

    Боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада

    Боевики ИГ бегут из <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr> под натиском ВКС РФ и армии Асада

      Сирийские правительственные войска расширяют коридор между аэродромом и городом Дейр-эз-Зор, проводя успешные боевые действия на флангах.

      Сопротивление террористов в районе аэродрома было сломлено накануне, благодаря массированному авиаудару наших ВКС, поддержавших наступление сирийских войск.

      В итоге окружение боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) было прорвано, говорится в сообщении Минобороны России.

      В настоящее время правительственные войска расширяют образованный коридор. Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в полном окружении террористов более трех лет.

      После серии ударов, которые нанесли сирийские ВВС и российские ВКС, террористы из «Исламского государства» начали беспорядочное отступление из Дейр-эз-Зора, сообщает ТАСС. Боевики отступают в юго-восточном направлении у иракской границы.

      Новости по теме

      Борьба с «Исламским государством»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru