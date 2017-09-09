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  • 09.09, 20:57

    ВКС РФ и армия Сирии нанесли ИГИЛ крупнейшее за 3 года поражение у Дейр-эз-Зора

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    ВКС РФ и армия Сирии нанесли ИГИЛ крупнейшее за 3 года поражение у <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

    ВКС РФ и армия Сирии нанесли ИГИЛ крупнейшее за 3 года поражение у Дейр-эз-Зора

    ВКС РФ и армия Сирии нанесли ИГИЛ крупнейшее за 3 года поражение у <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, Hussein Malla

    • В Минобороны России подтвердили, что правительственным сирийским силам удалось прорвать окружение боевиков у аэродрома Дейр-эз-Зора.

    Войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России — ред.). В Минобороны сообщили, что эта победа превосходит по значимости и масштабу все прошлые успехи последних трех лет в районе Дейр-эз-Зора, передает РИА Новости.

    Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в окружении террористов более трех лет. Сегодня сирийские правительственные войска после удара ВКС РФ прорвали окружение боевиков на базе ВВС.

    Минобороны РФ: «Сирийские правительственные войска после нанесения российскими ВКС массированного воздушного удара вечером 9 сентября сломили ожесточенное сопротивление боевиков ИГИЛ в районе находящегося на юго-востоке Дейр-эз-Зора аэродрома и прорвали окружение террористов».

    Теперь правительственные силы под командованием генерала Хасана Сухела и военные подразделения, которые находились в окружении на аэродроме, расширяют образовавшийся коридор между авиабазой и городом Дейр-эз-Зор. Они ведут успешные боевые действия на флангах, передает ТАСС.

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