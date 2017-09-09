Сирийская армия прорвала блокаду аэродрома Дейр-эз-Зора

Сирийские правительственные войска сняли блокаду боевиков с аэродрома
Дейр-эз-Зора и городских кварталов Харабеш и Ат-Тахтух.
Передовым отрядам элитных подразделений сирийской армии под командованием генералов Захреддина и Сухела удалось прорвать блокаду базы ВВС у Дейр-эз-Зора. Военные при огневой поддержке авиации и артиллерии захватили ряд высот и вышли к аэродрому. По данным РИА Новости, бои продолжаются по периметру авиабазы. Между тем агентство SANA сообщает, что защитники аэродрома в Дейр-эз-Зоре встретились с наступающими подразделениями сирийской армии.
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в плотном окружении террористов последние три года. В январе боевикам ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) удалось отрезать сообщение между подразделениями сирийской армии в городе и авиабазой.
Во время блокады продовольствие и боеприпасы военные и гражданские в Дейр-эз-Зоре получали только с воздуха. Ситуация на авиабазе была еще более тяжелой.
Накануне Минобороны России сообщило, что при ударе ВКС РФ в районе города Дейр-эз-Зора были уничтожены командный пункт и узел связи террористов.
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в плотном окружении террористов последние три года. В январе боевикам ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) удалось отрезать сообщение между подразделениями сирийской армии в городе и авиабазой.
Во время блокады продовольствие и боеприпасы военные и гражданские в Дейр-эз-Зоре получали только с воздуха. Ситуация на авиабазе была еще более тяжелой.
Накануне Минобороны России сообщило, что при ударе ВКС РФ в районе города Дейр-эз-Зора были уничтожены командный пункт и узел связи террористов.
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