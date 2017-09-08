Минобороны: ВКС РФ уничтожили «министра войны» ИГИЛ

Около 40 боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», командный пункт и узел связи уничтожены в результате авиаудара ВКС РФ в районе города
Дейр-эз-Зор, говорится в сообщении Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, точечный удар бетонобойными бомбами нанесли самолеты Су-34 и Су-35, взлетевшие с авиабазы Хмеймим.
Минобороны РФ: «После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. В результате авиудара был уничтожен подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ».
В командном пункте террористов в момент удара ВКС, по данным Минобороны, находился «министр войны» ИГИЛ Гулмурод Халимов.
Минобороны РФ: «На совещании находился „министр войны“ международной террористической группировки ИГИЛ Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения».
Действия ВКС России помогли ускорить деблокирование Дейр-эз-Зора и приступить к его освобождению, подчеркнули в Минобороны.
Минобороны РФ: «После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. В результате авиудара был уничтожен подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ».
В командном пункте террористов в момент удара ВКС, по данным Минобороны, находился «министр войны» ИГИЛ Гулмурод Халимов.
Минобороны РФ: «На совещании находился „министр войны“ международной террористической группировки ИГИЛ Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения».
Действия ВКС России помогли ускорить деблокирование Дейр-эз-Зора и приступить к его освобождению, подчеркнули в Минобороны.
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