Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.09, 10:03

    Минобороны: ВКС РФ уничтожили «министра войны» ИГИЛ

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости
    Минобороны: ВКС РФ уничтожили «министра войны» ИГИЛ

    Минобороны: ВКС РФ уничтожили «министра войны» ИГИЛ

    Минобороны: ВКС РФ уничтожили «министра войны» ИГИЛ
  • Фото: РИА Новости

    • Около 40 боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», командный пункт и узел связи уничтожены в результате авиаудара ВКС РФ в районе города Дейр-эз-Зор, говорится в сообщении Минобороны РФ.

    По информации оборонного ведомства, точечный удар бетонобойными бомбами нанесли самолеты Су-34 и Су-35, взлетевшие с авиабазы Хмеймим.

    Минобороны РФ: «После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. В результате авиудара был уничтожен подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ».

    В командном пункте террористов в момент удара ВКС, по данным Минобороны, находился «министр войны» ИГИЛ Гулмурод Халимов.

    Минобороны РФ: «На совещании находился „министр войны“ международной террористической группировки ИГИЛ Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения».

    Действия ВКС России помогли ускорить деблокирование Дейр-эз-Зора и приступить к его освобождению, подчеркнули в Минобороны.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru